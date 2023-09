Kate Middleton: Quanto custa ser a princesa de Gales?

Apesar de ter olhar sustentável e fugir do consumismo, a futura rainha da Inglaterra, Kate Middleton, destina altas cifras para se manter sempre impecável

Com os holofotes apontados em sua direção 24 horas por dia, Kate Middleton (41) tem se esforçado para mostrar aos súditos que nobreza e economia podem, sim, andar lado a lado. Com olhar sustentável e ciente de que o consumismo é a chave para críticas antimonarquistas, a Princesa de Gales gosta de reciclar looks, costuma fazer a própria maquiagem e, frequentemente, é vista com peças de redes de fast fashion. Ainda assim, ser a futura rainha da Inglaterra tem seu preço! Estima-se que a eleita do príncipe William (41) gaste cerca de 580.000 reais por ano com roupas, acessórios, visitas ao cabeleireiro, manicure, rotinas de skincare e perfumes .

A maior parte da verba é destinada aos gastos com as roupas, sapatos, bolsas e acessórios. No entanto, o custo com vestuário vem diminuindo ano após ano, reflexo da consciência de Kate diante dos altos índices de inflação na Inglaterra. Um levantamento feito por jornal britânico apontou que, em 2021, a nobre gastou 370.000 reais em roupas, sapatos e acessórios, menos da metade do valor despendido em anos anteriores . Fã de grifes como Jenny Packham e Alexander McQueen, ela não necessariamente paga por todas as peças. Diversamente das atrizes de Hollywood, a realeza britânica é proibida de aceitar looks de presente, por isso, Kate costuma usar alguns itens emprestados.

Quem a auxilia na busca é sua estilista pessoal, Natasha Archer. Já com as joias não existe preocupação: a Coroa lhe empresta peças da coleção real de valor inestimável. Dona de madeixas impecáveis, Kate é assídua frequentadora dos salões de beleza. Ela bate o cartão, ao menos, três vezes na semana no salão do hairstylist Richard Ward. A cada visita, ela faz lavagem, escova e tratamento com queratina ao custo de 430 reais. No ano, isso totaliza cerca de 67900 reais. No orçamento, ainda podemos incluir custo com coloração e corte, feitos a cada seis semanas, ao valor de 1.175 reais. Ou seja, por ano, são aproximadamente 78500 reais só com os fios. “Qualquer um que vier ao nosso salão e usar nossos produtos pode ter o cabelo perfeito, como o de Kate”, já disse Richard.

Seguindo um pedido da rainha Elizabeth II (1926-2022), Kate usa esmaltes em tons discretos. Ainda assim, ir à manicure e pedicure semanalmente lhe custa 16.500 reais por ano. Como dito, ela gosta de fazer a própria maquiagem, mas estar abastecida de produtos como base, rímel, blush entre outros gera um orçamento de 5.400 reais anuais. “Nos últimos tempos, Kate tem dado atenção especial às sobrancelhas, deixando-as mais grossas. Isso disfarça linhas de expressão ao redor dos olhos”, disse Amy Bates, maquiadora queridinha das estrelas em Londres.

Sorridente, Kate faz visitas regulares ao dentista e, recentemente, usou um aparelho com tecnologia 3D para fechar um espaçamento entre os dentes da frente. O tratamento teria lhe custado 34.000. Na rotina de skincare, Kate é fiel à marca suíça Karin Herzog e gasta 3.400 reais . Para completar, ela usa

produtos da linha Deborah Mitchell, indicação de Camilla Parker Bowles (76), ao custo de 15.000 reais.

Adepta do bronzeamento a jato, ela destina 13500 reais para manter a pele dourada. Já a fragrância preferida — Orange Blossom de Jo Malone — lhe custa cerca de 1.200 reais o frasco. Reduzir custos com os cuidados pessoais continuará a ser um desafio para Kate nos próximos anos. Afinal, o rei Charles III (74) é avesso aos gastos desnecessários e, desde que assumiu a Coroa, faz planos para enxugar o orçamento.

ROUPAS DE GRIFES GANHAM TOQUE ESPECIAL COM ACESSÓRIOS DE BAIXO CUSTO

Que Kate gosta de modelitos de fast fashion todos sabem! Inclusive, não é impossível encontrar a princesa fazendo compras em lojas como a Zara e a Reiss. No entanto, quando opta por looks com

assinatura de estilistas, ela equilibra o orçamento com peças mais acessíveis, como clutches, luvas e até brincos de marcas populares. Já seus fascinators, habitualmente, são desenhados por Philip Treacy e variam de 500 a 30.000 reais. Joias não são uma preocupação: ela pega emprestado da coleção real.

