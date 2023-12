Kate Middleton conta com a companhia da família em evento de Natal

Kate Middleton promove concerto de Natal em Londres e aparece rodeado pelos três filhos e o marido, príncipe William, em noite especial

A Família Real britânica já está em clima de Natal! Nesta sexta-feira, 8, a princesa de Gales Kate Middleton reuniu integrantes da realeza para um concerto de Natal na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, para dar início às celebrações de final de ano.

No evento, ela contou com o carinho do seu marido, príncipe William, e dos três filhos, príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 8 anos, e príncipe Louis, de 5 anos. Inclusive, as crianças tiveram um gesto significativo no evento. Eles escreveram cartões especiais para crianças que estão em momento vulnerável neste final de ano para dar uma mensagem de esperança e colocaram em uma caixa de correio dentro da Abadia.

O evento foi voltado para as crianças e contou com a apresentação de um coral com o intuito de agradecer para quem se dedicada para as crianças britânica.

++ Kate Middleton: Quanto custa ser a princesa de Gales?

Príncipe William, Louis, Charlotte, George e Kate Middleton - Foto: Getty Images

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Apelidos dos filhos de Kate Middleton e príncipe William

Depois de aproveitarem as férias do meio do ano, príncipe George, Charlotte e Louis, voltaram às aulas, filhos do William e Kate Middleton estudam no condado de Berkshire, na Lambrook School, onde ganharam apelidos curiosos.

Os jovens têm consciência sobre o próprio status mas isso não impede os pais do trio de tentarem fazer com que os pequenos de vivam uma infância relativamente normal. Eles convivem com outras crianças, que também não os diferenciam por integrarem a Família Real.

George, de 10 anos, por exemplo, era chamado de "PG", uma referência às iniciais de seu nome. Agora, os colegas acrescentaram "Tips" ao apelido, segundo o jornal britânico The Mirror. Ele parece ter gostado da nova designação e passou a adotá-la em casa, com os familiares. A palavra em inglês pode significar "dica", "gorjeta" ou "despejo".