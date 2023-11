Descubra os apelidos diferentes dos filhos de William e Kate Middleton na escola

O trio, George, Charlotte e Louis, filhos de William e Kate, voltaram às aulas no Reino Unido depois de aproveitarem as férias de verão

Depois de aproveitarem as férias do meio do ano, príncipe George, Charlotte e Louis, voltaram às aulas, filhos do William e Kate Middleton estudam no condado de Berkshire, na Lambrook School, onde ganharam apelidos curiosos.

Os jovens têm consciência sobre o próprio status mas isso não impede os pais do trio de tentarem fazer com que os pequenos de vivam uma infância relativamente normal. Eles convivem com outras crianças, que também não os diferenciam por integrarem a Família Real.

George, de 10 anos, por exemplo, era chamado de "PG", uma referência às iniciais de seu nome. Agora, os colegas acrescentaram "Tips" ao apelido, segundo o jornal britânico The Mirror. Ele parece ter gostado da nova designação e passou a adotá-la em casa, com os familiares. A palavra em inglês pode significar "dica", "gorjeta" ou "despejo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Já Charlotte, de 8 anos, conquistou a admiração dos amigos e ganhou uma alcunha que combina sua personalidade e o posto que ocupa na monarquia. Ela é conhecida como a "Princesa Guerreira". "Aparentemente, ela ganhou esse apelido porque, obviamente, é uma princesa, mas possui vários traços masculinos", a especialista em Família Real Katie Nicholl afirmou. "Ela ama escalar árvores, é muito aventureira. Ela é famosa por ser determinada".

Em casa, Charlotte tem outros nomes. William a costuma chamar de "Lottie", enquanto Middleton usa o termo em francês "Mignonette" — que representa algo pequeno e doce. Louis, 5, foi chamado de "Lou Bug" durante um compromisso real do qual ele insistiu em participar. Enquanto assavam marshmallows com um grupo local de escoteiros, Kate disse: "Coloque esse no fogo, Lou Bug".

A educação das crianças, a propósito, foi motivo de desavenças na Família Real. George, o primogênito, deve deixar a escola atual quando completar 13 anos, e seu destino ainda é incerto. Segundo fonte próxima da Família Real, o plano de William é enviá-lo a um internato para que ele siga os seus passos e do tio, o Príncipe Harry.

"Kate discordou do marido sobre George sair de casa, mesmo que seja a tradição", o informante contou ao Express. "Kate acha que enviá-lo a uma instituição da alta sociedade vai contra todos os esforços deles para modernizar a realeza".