Kate Middleton e príncipe William discordam sobre plano importante para futuro de George

De acordo com o Express, Kate Middleton estaria de “coração partido” com a decisão do príncipe William sobre o filho mais velho

Kate Middleton estaria "de coração partido" com a decisão do príncipe William de mandar o filho mais velho do casal, George, para um internato. Ela estaria disposta a quebrar uma regra de 1000 anos da Família Real Britânica.

Segundo informações do jornal Express, uma fonte próxima da família real disse que, mesmo contrariada, Kate precisou aceitar que George sairá de casa para estudar — seguindo os passos do pai e do tio, Harry. A fonte ainda diz que ela desejava que seu filho fosse o primeiro rei a completar seus estudos em estabelecimentos de ensino frequentados por ambos os sexos.

"Kate discordou do marido sobre o filho sair de casa, mesmo que seja tradição. Ela acha que enviá-lo a uma instituição da alta sociedade vai contra todos os esforços deles para modernizar a realeza", disse a fonte do Express.

Saudade também será um problema. "Ela vai sentir falta do George desesperadamente. Kate e William discutiram sobre isso por anos, mas ele finalmente ganhou", mencionou o informante. A princesa de Gales também considerou as suas experiências em um internato. "Ela está com o coração partido. Kate sofreu bullying no primeiro internato em que estudou e tem medo de que George passe pelo mesmo", completou.

As fontes do Daily Star dizem que Middleton gostaria que a escola na qual fez seu Ensino Médio, Marlborough College, seja uma opção para George. A escola é frequentada por meninos e meninas. Ao contrário de St. Andrews, escola na qual William fez seu Ensino Médio, frequentada apenas por meninos.

“Seria a história acontecendo”, disse Daniel Elser, especialista na monarquia britânica, em entrevista à imprensa inglesa. “George pode se tornar o primeiro Rei, desde o advento do trono britânico a ser educado até o fim em ambientes frequentados por ambos os sexos”.

George ficará pelo menos mais três anos ao lado dos pais, já que a entrada no internato acontece aos 13 anos. O príncipe deve frequentar o mesmo colégio que o pai e o tio, o tradicional Eton College. O preço por trimestre é na faixa de 15 mil libras, cerca de R$ 92 mil reais, na cotação atual.

O Príncipe George ocupa atualmente a terceira posição na linha sucessória ao trono britânico. Ele está atrás do pai, William, e à frente dos irmãos, princesa Charlotte e príncipe Louis. A quinta posição pertence ao Harry.