Fonte afirma que Kate Middleton e príncipe William brigaram com Rei Charles III

Kate e William ficaram incomodados com o envolvimento do pequeno George na cerimônia de coroação do rei

Kate Middleton e príncipe William tiveram uma briga com o Rei Charles III devido ao comportamento do filho primogênito, príncipe George, 10. Segundo Tom Quinn, especialista da família real britânica em declaração ao jornal Daily Express, o desentendimento entre os membros da realeza ocorreu por compreensões diferentes em relação às dinâmicas de participação do primogênito do casal nas cerimônias da Casa de Windsor.

De acordo com Quinn, uma fonte próxima à realeza informou que o Rei Charles III tinha planos ambiciosos para o neto, o que desagradou os pais do príncipe George. A coroação do Rei Charles III ocorreu em maio deste ano e, segundo a fonte do estudioso, o monarca desejava que o pequeno se envolvesse mais na cerimônia. “Soube, pelos meus contatos, que houve uma discussão sobre um envolvimento mais formal do George [na coroação]”, relatou Tom Quinn.

“Ouvi dizer que Kate e William ficaram preocupados se não seria coisa demais para ele. É quase um eco da maneira como William e Harry, às vezes, eram obrigados a comparecer a ocasiões formais que não deveriam ter comparecido - o mais famoso, ir ao funeral de sua mãe e andar atrás de seu caixão na idade que tinham [em 1997]”, explicou o especialista acerca dos motivos pelos quais Kate Middleton e príncipe William ficaram incomodados com a situação.

Ainda de acordo com Quinn, Kate e William conseguiram limitar o envolvimento de George na coroação. O pequeno monarca participou da cerimônia, mas sem se expor demais.

Hoje, o príncipe William ocupa a primeira posição na linha sucessória ao trono britânico. Ele é seguido por George, pelapPrincesa Charlotte e pelo príncipe Louis. Os representantes da família real não comentaram o relato de Tom Quinn ao jornal britânico Daily Express.

Kate Middleton surge com um novo visual para um de seus passeios reais

Recentemente Kate Middleton surpreendeu seus seguidores ao surgir com um novo visual. No perfil de Instagram oficial do príncipe e da princesa de Gales, ao mostrar um passeio real especial, a Princesa mostrou uma mudança que fez em seus cabelos.

Kate apareceu com franjas em fotos feitas da visita real. Em vez das mechas partidas na lateral, como seu cabelo fica de costumes, a princesa de Gales apostou em uma franja em sua testa.