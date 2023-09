Kate Middleton surge com um novo visual para um de seus passeios reais

A Princesa de Gales Kate Middleton debutou um novo visual durante uma visita real em Londres

Nesta quarta-feira, 27, Kate Middleton surpreendeu seus seguidores ao surgir com um novo visual. No perfil de Instagram oficial do Príncipe e da Princesa de Gales, ao mostrar um passeio real especial, a Princesa mostrou uma mudança que fez em seus cabelos.

Kate apareceu com franjas em fotos feitas da visita real. Em vez das mechas partidas na lateral, como seu cabelo fica de costumes, a Princesa de Gales apostou em uma franja em sua testa. Em outras visitais oficiais, a esposa do Príncipe William deixava o cabelo solto, mas sem evidenciar as franjas.

Junto ao novo visual, a mãe de George, Charlotte e Louis esbanjou estilo com um chamativo blazer vermelho, uma camiseta bege de mangas longas e uma calça azul para complementar.

A Princesa de Gales foi visitar uma associação que cuida de crianças menores de cinco anos que precisam de assistência. As fotos compartilhadas nas redes sociais mostravam Kate brincando com as crianças que estavam presentes na associação.

“Providenciando um forte suporte para pais e cuidadores durante os primeiros anos dos seus filhos é essencial e pode ter um impacto que muda a vida. Foi maravilhoso conhecer famílias e parceiros do Portage [nome da associação] hoje! A Portage é um serviço especial para crianças com educação especial e deficiências, e suas famílias”, escreveu o perfil oficial do Príncipe e a Princesa.

Falando sobre cuidados com o visual, quem acompanha a Família Real percebe os cuidados de Kate com seu visual, desde o cabelo e a pele, até roupas e acessórios, como os clássicos chapéus. Por conta disso, muito se especula sobre a fortuna da Princesa que se casou em 2011. Estima-se que a esposa do Príncipe William gaste cerca de 580.000 reais por ano com roupas, acessórios, visitas ao cabeleireiro, manicure, rotinas de skincare e perfumes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Foundation Centre for Early Childhood (@earlychildhood)

Viagem!

Na semana passada, o Rei Charles III e a Rainha Camilla viajaram para a França, na primeira visita do casal como Rei e Rainha para o país. Uma visita para o país europeu estava planejada para acontecer em março, porém, isso não ocorreu por conta de protestos em Paris que estavam acontecendo na época.

O curioso é que dias antes da viagem, o Príncipe William estava em um evento nos Estados Unidos e Kate Middleton participou de algumas visitas reais no Reino Unido. Logo com a partida do Rei e da Rainha, o Príncipe e a Princesa de Gales saíram dos holofotes.