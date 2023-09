Príncipe William e Kate Middleton não podem viajar com o Rei e a Rainha? Entenda!

O Rei Charles e a Rainha Camilla realizaram viagem real, enquanto o Príncipe e a Princesa de Gales ficaram fora dos holofotes

Nesta sexta-feira, 22, o Rei Charles III e a Rainha Camilla aterrizaram na França para uma viagem real no país europeu. Esta é a primeira viagem de Charles e Camilla para a França com os mais altos títulos da monarquia britânica. No Instagram oficial da Família Real, um vídeo anunciando a chegada dos monarcas no país.

A viagem do casal real para a França já estava planejada para acontecer em março deste ano, junto com a ida de Charles e Camilla para a Alemanha. Porém, por conta de protestos que estavam acontecendo na época, a viagem foi cancelada.

Porém, os admiradores da Família Real notaram algo curioso durante a viagem. Logo que Charles e Camilla partiram para a França, o Príncipe William e sua esposa Kate Middleton saíram dos holofotes. Porém, o Príncipe e a Princesa de Gales tiveram uma semana atarefada antes da viagem do pai de William.

O Príncipe esteve em Nova York para a premiação “EarthShot Prize”, que celebra a preservação natural ao redor do mundo. William ainda visitou uma sede do corpo de bombeiros na cidade americana, onde conversou sobre saúde mental. Já Kate, ficou no Reino Unido e não viajou com o marido. Em sua terra natal, ela visitou as Forças Aéreas Britânicas, onde recebeu um novo título real, e fez um passeio real por uma organização que transforma a vida de jovens em Londres.

De acordo com a revista americana People, a possível causa para a discrição dos pais de George, Charlotte e Louis seria para que o foco fosse na visita do Rei e da Rainha à França. Porém, de acordo com a publicação, caso a viagem dure mais de uma semana, o casal voltará a fazer aparições públicas normalmente.

Sobre a viagem do Rei e da Rainha, de acordo com vice-secretário particular do Rei, Chris Fitzgerald, o planejamento de viagem: “segue muito similar ao que foi organizado para março, portanto os temas da visita também, em sua maioria, são os mesmos”.

Fortuna!

Quem acompanha a Família Real está acostumado com o luxo e estilo, principalmente vindo da atual Princesa de Gales, Kate Middleton. Sempre com chapéus e acessórios de grife, muito se especula sobre o valor gasto para ser a Princesa de Gales. Estima-se que a eleita de William gaste cerca de 580.000 reais por ano com roupas, acessórios, visitas ao cabeleireiro, manicure, rotinas de skincare e perfumes.

Um levantamento feito por jornal britânico apontou que, em 2021, a nobre gastou 370.000 reais em roupas, sapatos e acessórios, menos da metade do valor despendido em anos anteriores.