Descubra o motivo de Kate Middleton não acompanhar William em sua viagem para Nova York

Mesmo cercada de funcionários, Kate Middleton optou por estar presente na rotina dos três filhos

O príncipe William está de volta aos Estados Unidos – sem sua esposa, Kate Middleton. O filho mais velho do rei CharlesIII vai passar dois dias nos Estados Unidos para uma visita e alguns internautas questionaram o motivo da duquesa não ter ido acompanhar o marido na viagem.

Porém a decisão da duquesa tem motivo! Kate levou em consideração a rotina dos filhos, que estão frequentando a escola, o príncipe George, de 9 anos, a princesa Charlotte, de 8 anos, e o príncipe Louis, de 5.

Apesar de ter muitos funcionários e pessoas com as quais o casal pode contar, de acordo com a PEOPLE, a equipe imperial de relações públicas revelou que, ainda assim, Kate decidiu ficar no Reino Unido cuidando do trio. Kate e William sempre se revezam para levar as crianças para escola, além de fazerem questão de sempre estarem em casa para recebê-los após a aula.

De acordo com uma fonte do palácio que conversou com a revista e contou que William quer ‘dar aos seus filhos uma vida normal’ ao mesmo tempo que os preparam para futuros deveres reais , o que não é fácil. “É um grande ato de equilíbrio”, ainda completou. “William e Kate estão fazendo a coisa certa, protegendo-o para que ele possa ter uma infância o mais normal possível, mas ele também está assumindo deveres como futuro monarca".

Porém Kate também fez seu próprio passeio no Reino Unido na segunda-feira, 18. Ela visitou a Royal Naval Air Station Yeovilton, uma das duas principais estações aéreas da Marinha Real e um dos campos de aviação militares mais movimentados do Reino Unido. A Princesa de Gales foi recentemente nomeada Comodoro-Chefe da Frota Aérea pelo rei, antes o cargo pertencia ao polêmico príncipe Andrew.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Ex-chef da família real revela que os filhos de William e Kate não podem comer com os pais

Os filhos de Kate Middleton e príncipe William, não podem comer na mesma mesa que eles durante as férias e jantares oficiais. Segundo o ex-chef da família real, Darren McGrady, em entrevista para a revista Harper’s Bazaar, o trio estão proibidos de se sentar à mesa junto com os seus pais em ocasiões como estas.

"As crianças não têm permissão para sentar com os adultos até que aprendam a arte da conversa educada”, explicou o chef.