Príncipe William e Kate Middleton ganham novos papéis na realeza

Kate Middleton e príncipe William são presenteados pelo Rei Charles III com novos cargos militares

Novos títulos reais! Kate Middleton e príncipe William foram presenteados pelo rei Charles III, com novos cargos na realeza. A designação feita pelo rei, acontece em um período próximo ao aniversário de morte da rainha Elizabeth II, que por sinal, será experienciado pelo rei Charles de forma “silenciosa e privada” em sua residência em Balmoral. Enquanto isso, Kate e William deverão liderar as homenagens à falecida monarca.

Segundo o Palácio de Buckingham, as novas funções “continuarão a refletir a estreita relação entre as Forças Armadas e a Família Real no reinado de Sua Majestade”. Príncipe William agora assume o comando da antiga unidade do Exército de seu irmão, Harry, como coronel-em-chefe do Corpo Aéreo do Exército. Anteriormente, o duque de Sussex havia servido na respectiva unidade como piloto de helicóptero Apache, no Afeganistão.

Além disso, o príncipe William, que já havia servido como piloto de busca e resgate da RAF, também foi nomeado Royal Honorary Air Commodore, RAF Valley. Essas nomeações, inclusive, podem representar um conflito de interesse entre irmãos, visto que Harry, anteriormente, era cotado para ocupar o cargo.

Já Kate Middleton, agora será comodoro-em-chefe do Braço Aéreo da Frota, função que fora abandonada pelo príncipe Andrew em 2022, irmão do rei, após se envolver em uma acusação de agressão sexual.

A rainha Camilla, por sua vez, agora é patrona do Departamento de Capelães do Exército Real, função que era anteriormente ocupada pela rainha Elizabeth II. A princesa Anne também foi agraciada com o cobiçado título de vice-coronel-em chefe, do regimento real da Escócia.

"O rei tem o prazer de nomear a princesa real vice-coronel em chefe, o regimento real da Escócia, reconhecendo os fortes vínculos de Sua Alteza Real com a Escócia e os vínculos existentes com o Regimento como Coronel-em-Chefe do 1º Batalhão ‘The Ranger Regiment (anteriormente 1º Batalhão The Royal Regiment of Scotland)’ e 6º Batalhão, ‘The Royal Regiment of Scotland’", disse o Palácio de Buckingham em comunicado.

Família real remove título de 'Sua Alteza Real' do príncipe Harry

A família real finalmente removeu do site oficial o título de príncipe Harry em seu site oficial. Embora o duque e a duquesa de Sussex tenham mantido seus títulos de “HRH” - abreviação do termo Sua Alteza Real, em português - depois de deixarem de ser membros da família real, eles não os usam mais.

O título agora foi substituído por “duque” ou “duquesa de Sussex”, embora ele não tenha recebido o ducado de sua avó, a rainha Elizabeth, até seu casamento em maio de 2018 com Meghan Markle.