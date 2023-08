Três anos depois, família real remove título de 'Sua Alteza Real' do príncipe Harry em site oficial

Embora Harry e Meghan tenham mantido seus títulos depois de deixarem de ser membros da família real, eles não os usam mais

Três anos após príncipe Harry e Meghan Markle se afastarem de seus deveres reais e se mudarem para os Estados Unidos com os filhos, a família real finalmente removeu do site oficial o título do filho caçula do rei Charles III. Embora o duque e a duquesa de Sussex tenham mantido seus títulos de “HRH” - abreviação do termo Sua Alteza Real, em português - depois de deixarem de ser membros da família real, eles não os usam mais.

O título agora foi substituído por “duque” ou “duquesa de Sussex”, embora ele não tenha recebido o ducado de sua avó, a rainha Elizabeth, até seu casamento em maio de 2018 com Meghan Markle. O site da família real não foi totalmente atualizado após a morte da rainha Elizabeth II. Tanto que ela ainda é chamada de monarca atual, o rei Charles, atual rei, ainda está como “príncipe de Gales”.

O Palácio de Buckingham disse em um comunicado divulgado pelo Express: “O site da Família Real contém mais de cinco mil páginas de informações sobre a vida e obra da Família Real. Após a morte da rainha Elizabeth II, o conteúdo foi revisitado e atualizado periodicamente. Alguns conteúdos podem estar desatualizados até que este processo seja concluído”.

Os nomes de Harry e Markle também foram movidos para a parte inferior da página principal da família, abaixo dos membros ativos da monarquia, mas logo acima do polêmico príncipe Andrew.

Embora o duque e a duquesa de Sussex não estejam mais exercendo funções em nome da família real, Archie e Lili tiveram seus títulos alterados quando o rei Charles subiu ao trono. O palácio atualizou o site oficial da família real em março para refletir os títulos do príncipe Archie e da princesa Lilibet, depois de terem sido anteriormente denominados como 'Mestre Archie Mountbatten-Windsor' e 'Senhorita Lilibet Mountbatten-Windsor'.

Harry e Meghan Markle vão ficar de fora das homenagens à Rainha Elizabeth II

Príncipe Harry e Meghan Markle continuam ficando de fora nos eventos da Família Real britânica. No próximo mês, a morte da Rainha Elizabeth II completará um ano, e homenagens serão feitas pelo Reino Unido.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, a Família irá se reunir no castelo de Balmoral, na Escócia, porém, Harry e Meghan não estão convidados. Vale lembrar que Balmoral foi o local que a Rainha estava com a família antes de falecer no dia 8 de setembro do ano passado. Porém, o Duque e a Duquesa de Sussex estarão na Europa neste período.