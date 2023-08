Príncipe Harry e Meghan Markle vão ficar de fora das homenagens à Rainha Elizabeth II

O Príncipe Harry e Meghan Markle não foram convidados para participarem das homenagens à Rainha Elizabeth II, apesar de estarem na Europa na época

Príncipe Harry e Meghan Markle continuam ficando de fora nos eventos da Família Real britânica. No próximo mês, a morte da Rainha Elizabeth II completará um ano, e homenagens serão feitas pelo Reino Unido.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, a Família irá se reunir no castelo de Balmoral, na Escócia, porém, Harry e Meghan não estão convidados. Vale lembrar que Balmoral foi o local que a Rainha estava com a família antes de falecer no dia 8 de setembro do ano passado.

Porém, o Duque e a Duquesa de Sussex estarão na Europa neste período. Em setembro, o Invictus Games irá acontecer. O evento consiste em uma série de competições esportivas feitas para militares feridos em serviço. A organização do Invictus Games é feita pelo próprio Harry.

Os jogos irão começar no dia 9 de setembro, ou seja, um dia após o aniversário de morte de Elizabeth II. O Invictus Games também será a primeira aparição conjunta de Harry e Meghan fora dos Estados Unidos, desde o funeral da Rainha.

Foi em 2020 que Harry e Meghan deixaram a Família Real britânica e se mudaram para os Estados Unidos. Atualmente, o casal mora na Califórnia com os filhos Archie e Lilibeth. Após isso, Harry ainda publicou seu livro de memórias, “O Que Sobra”, em que fazia diversas revelações impactantes sobre sua família, como que foi agredido por seu irmão, o Príncipe William.

Além do livro revelador, o casal também protagonizou uma série documental intitulada “Harry e Meghan”, onde revelavam diversos desafios, situações e climões que teriam enfrentado durante o tempo com a Família Real.

O funeral da Rainha Elizabeth II foi o último evento real que Harry e Meghan participaram. Vale lembrar que, o atual Rei Charles III, despeou o casal da casa em que eles moravam em Londres, Frogmore Cottage.

Aniversariante!

Nesta sexta-feira, 4, Meghan Markle celebra seu aniversário de 42 anos. Porém, a Duquesa de Sussex e estrela da série Suits não pretende fazer grandes celebrações nesta data especial.

Os planos da esposa do Príncipe Harry consistem em uma celebração mais íntima, só com o marido e dos dois filhos na Califórnia.