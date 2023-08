Descubra o ritual de aniversário de Meghan Markle, que completa 42 anos em alguns dias

Meghan Markle deve comemorar seu aniversário ao lado do príncipe Harry e seus filhos, Archie e Lilibeth

O aniversário da Meghan Markle está chegando. Nesta sexta-feira, 04, a duquesa de Sussex completa 42 voltas ao redor do sol e deve comemorar seu dia de forma discreta e ao lado de seus filhos, Archie e Lilibeth e claro o príncipe Harry.

A ex-atriz costumava compartilhar dicas de beleza, viagens e gastronomia no The Tig, site encerrado em 2017, onde deu detalhes sobre o ritual de aniversário.

"Minha mãe sempre disse que aniversários são o seu próprio Ano Novo. É sua chance de fazer resoluções e prognósticos para o próximo ano", escreveu Meghan sobre o costume em publicação de 2016. Atualmente, o blog não pode mais ser acessado.

E embora Meghan não tenha comemorado publicamente seu aniversário no ano passado, ela marcou seu aniversário de 40 anos em 2021 ao anunciar sua iniciativa 40x40 , incentivando as pessoas a dedicar 40 minutos de seu tempo para apoiar as mulheres que voltam ao trabalho. Já em 2018, Meghan teve uma comemoração dupla - em seu aniversário de 37 anos, ela se juntou ao príncipe Harry no casamento de seu amigo Charlie van Straubenzee.

Meghan Markle e príncipe Harry aparecem juntos após rumores de crise

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry afastaram os rumores de crise no casamento em uma rara aparição juntos na internet. Levando uma vida discreta desde que se mudaram para os Estados Unidos, os dois foram alvos de rumores de que poderiam se separar, mas surpreenderam ao surgirem juntos em um vídeo da Fundação Archewell, que eles criaram juntos.

Nesta semana, Meghan e Harry surgiram sorridentes em um jardim quando gravaram um vídeo para agradecer pelo apoio de pessoas do fundo Responsible Technology Youth Power, que promoveu uma ação para que os dois ligassem para pessoas que apoiam e são apoiadas pelo projeto. Isso porque a fundação deles doou o valor de US$ 2 milhões para grupos liderados por jovens na área de tecnologia e inclusão.