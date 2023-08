Ex-chef da família real revela que os filhos de William e Kate não podem comer com os pais

Segundo o chef Darren McGrady, o trio se senta em uma mesa infantil na hora das refeições

Os filhos de Kate Middleton e príncipe William, não podem comer na mesma mesa que eles durante as férias e jantares oficiais. Segundo o ex-chef da família real, Darren McGrady, em entrevista para a revista Harper’s Bazaar, George, Louis e Charlotte estão proibidos de se sentar à mesa junto com os seus pais em ocasiões como estas.

"As crianças não têm permissão para sentar com os adultos até que aprendam a arte da conversa educada”, explicou o chef, “As crianças sempre comem no berçário com as babás até terem idade suficiente para se comportarem adequadamente à mesa de jantar”, complementou McGrady.

O chef, que trabalhou para a falecida rainha Elizabeth durante 15 anos, ainda revelou em seu canal no YouTube que a monarca adorava comer sanduíches de geleia durante a hora do chá.

Além disso, segundo Darren, quando a rainha se mudava para o Castelo de Balmoral, na Escócia, os funcionários do palácio colhiam morangos frescos do jardim para fazer a sua geleia especial. Rainha Elizabeth também era fã de gin e adorava apreciar coquetéis durante a tarde.

Descubra o nome 'normal' pelo qual princesa Charlotte é chamada por professores na escola

O jornal britânico Daily Mirror revelou o nome “civil” pelo qual a princesa Charlotte é conhecida entre seus professores e colegas de escola. A pequena que tem um nome bem tradicional na realeza britânica usa um nome mais 'básico' por lá.

Fontes ligadas à Família Real Britânica relataram à publicação que o “nome alternativo” parte de um empenho do príncipe William e da princesa Kate Middleton para que seus filhos tenham a vida mais “normal possível” quando distantes de seus compromissos com a realeza.

Segundo o contato do Daily Mirror, Charlotte Elizabeth Diana, assim que é seu nome completo, não é chamada de princesa por seus professores e colegas de sala. Dentro da escola, ela é conhecida como Charlotte Cambridge.

Da mesma forma, o príncipe George é conhecido como George Cambridge, e o príncipe Louis será chamado de Louis Cambridge quando começar a ir à escola. O sobrenome Cambridge é emprestado do título de Duque e Duquesa de Cambridge, pertencentes aos pais de Charlotte.