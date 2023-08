Descubra o nome 'normal' pelo qual princesa Charlotte é chamada por professores na escola

Kate Middleton e William se dedicam para os filhos tenham a vida ‘mais normal possível’ para os filhos resultou em nomes ‘alternativos’ para as crianças

O jornal britânico Daily Mirror revelou o nome “civil” pelo qual a princesa Charlotte é conhecida entre seus professores e colegas de escola. A pequena que tem um nome bem tradicional na realeza britânica usa um nome mais 'básico' por lá.

Fontes ligadas à Família Real Britânica relataram à publicação que o “nome alternativo” parte de um empenho do príncipe William e da princesa Kate Middleton para que seus filhos tenham a vida mais “normal possível” quando distantes de seus compromissos com a realeza.

Segundo o contato do Daily Mirror, Charlotte Elizabeth Diana, assim que é seu nome completo, não é chamada de princesa por seus professores e colegas de sala. Dentro da escola, ela é conhecida como Charlotte Cambridge.

Da mesma forma, o príncipe George é conhecido como George Cambridge, e o príncipe Louis será chamado de Louis Cambridge quando começar a ir à escola. O sobrenome Cambridge é emprestado do título de Duque e Duquesa de Cambridge, pertencentes aos pais de Charlotte.

Charlotte ocupa atualmente a terceira posição na linha sucessória ao trono britânico. Ela está atrás do pai, Príncipe William, e do irmão mais velho, Príncipe George. Atrás dela estão seu irmão mais novo, Príncipe Louis, e seu tio, Príncipe Harry.

No Reino Unido, a tradição diz que as mulheres da realeza costumam usar sua primeira tiara no dia do casamento. Esse foi o caso da mãe da princesa Charlotte, Kate Middleton , e sua tia Meghan Markle . Mesmo os membros de sangue da família real - incluindo a neta da rainha Elizabeth, a princesa Eugenie, a princesa Beatrice e Zara Tindall - não usaram os enfeites de cabeça brilhantes até o casamento.

Porém, Charlotte pode seguir os passos da princesa Anne, filha da rainha Elizabeth, e usar uma tiara antes do casamento. E como futuro membro trabalhador da família real e isso pode ter influenciado na decisão de deixá-la usar a tiara antes do casamento.