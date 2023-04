Príncipe Louis pode não comparecer a coroação de Rei Charles III por seu histórico de malcriação

O caçula de Príncipe William e Kate pode ficar de fora da coroação do avô, Rei Charles III, por causa de sua personalidade forte

Gente como a gente! De acordo com fontes próximas à família real, o pequeno herdeiro do príncipe William (40) e Kate Middleton (41) talvez não compareça na cerimônia mais esperada do ano: a coroação do Rei Charles III (74), que acontecerá no próximo mês.

Isso porque, o príncipe Louis, de apenas 4 anos, já tem um histórico de malcriação e birras bem conhecido entre o público durante os compromissos reais da monarquia britânica.

Para quem não se lembra, em Junho de 2022, o garotinho causou alvoroço entre os súditos após ter um ataque de histeria ao fazer caras e bocas em pleno Jubileu de Platina da saudosa avó, a Rainha Elizabeth II, que faleceu no ano passado.

Entretanto, após muitas especulações, nenhuma decisão ainda foi tomada! Segundo um porta-voz oficial do Palácio de Kensington, o Príncipe e a Princesa de Gales darão um veredito sobre a presença do filho na cerimônia oficial dias antes do evento acontecer.

Vale lembrar que além de Louis, William e Kate têm mais dois filhos, George, de 9 anos, e Charlotte, de 7.

VEJA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FUTRICAS E FOFOCAS (@futricasefofocasoficial)

Papel de Príncipe George na coroação do Rei Charles III é revelado

Nesta quarta-feira, 5, foi divulgado no perfil oficial da Família Real detalhes sobre a cerimônia da coroação do Rei Charles III. Uma dessas informações, foi o papel do Príncipe George (9), que será um dos pajens do Rei que está na cerimônia.