Príncipe Louis rouba a cena com 'caras e bocas' no Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II

Filho caçula de príncipe William e Kate Middleton, príncipe Louis chama a atenção nos eventos da realeza britânica. Veja as melhores fotos do garotinho!

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 19h29

Filho caçula de príncipe William e Kate Middleton, o príncipe Louis chamou a atenção durante os eventos oficiais de celebração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II no último final de semana. O garotinho de 4 anos mostrou que é bem agitado e tem personalidade forte.

Tanto que Louis foi flagrado fazendo caras e bocas ao lado dos pais nos eventos da realeza. Ele viralizou nas redes sociais com flagras dos seus melhores momentos de inquietação, com direito a caretas e sorrisos. Vários vídeos e fotos do menino circularam pela web e ele explodiu o fofurômetro das redes sociais.

Louis é o filho caçula de William e Kate, que também são pais do príncipe George e da princesa Charlotte.

Confira as fotos e os vídeos do príncipe Louis:

