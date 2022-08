Príncipe Harry e Meghan Markle voltarão para o Reino Unido em nova viagem

O Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle irão viajar para o Reino Unido e para a Alemanha em setembro para ajudarem organizações beneficentes

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 17h00

Nesta segunda-feira, 12, um porta voz do Príncipe Harry (37) e Meghan Markle (41) anunciou que o casal irá retornar para o Reino Unido em uma viagem programada para o mês que vem.

O casal real irá para a Europa participar de diversos eventos de caridade. Alguns no Reino Unido e outro na Alemanha.

De acordo com o porta-voz, o Duque e a Duquesa de Sussex “estão encantados de fazerem visitas com diversas caridades próximas aos seus corações no começo de Setembro”.

No dia 6 de Setembro, os pais de Archie (3) e Lilibeth (1) aterrissam no Reino Unido para participar do evento “One Young World Summit” na cidade de Manchester.

No dia seguinte, o casal já irá para a Alemanha participar do Invictus Games, na cidade de Dusseldorf. O Invictus Games é uma competição esportiva criada pelo Príncipe Harry e feita para ex membros do Exército.

Ao final da viagem, no dia 8, Harry e Meghan voltam para a terra natal do Príncipe para participar da premiação beneficente “Well Child Awards”.

A última vez que o casal viajou para a Inglaterra foi em junho para comemoraram o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96). Na ocasião, a Rainha conheceu sua bisneta Lilibeth e reencontrou o bisneto Archie.

Porém, entre os filhos do Príncipe Charles (73), o clima estava tenso. O Príncipe Harry e Meghan Markle ficaram afastados do Príncipe William (40) e a esposa Kate Middleton (40) durante um serviço. Os casais sequer se cumprimentaram na catedral.

Parabéns para a Duquesa!

No início do mês, alguns membros da Família Real celebraram o aniversário de 41 anos de Meghan Markle, que fez aniversário no dia 4.

O Príncipe William e Kate Middleton compartilharam uma homenagem para Meghan, bem como o Príncipe Charles e sua esposa Camilla Parker (75).