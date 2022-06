Príncipe Harry e Meghan Markle chegam na Inglaterra para comemorar o Jubileu da Rainha Elizabeth II

Príncipe Harry e Meghan Markle irão celebrar o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II em um evento nesta quinta-feira

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 21h54

Nesta quarta-feira, 1, Príncipe Harry (37) e Meghan Markle (40) chegaram no Reino Unido para celebrar o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96).

De acordo com o tabloide americano Page Six, o Príncipe e sua família aterrizaram em Londres na tarde desta quarta-feira e foram de jatinho particular de Los Angeles, onde moram atualmente, até a terra natal de Harry.

Na quinta-feira, 2, será realizada uma tradicional cerimônia da guarda real britânica chamada Trooping The Color. A Família Real irá acompanhar o evento no balcão do Palácio de Buckingham.

Harry e Meghan, entretanto, não poderão se juntar a Rainha Elizabeth II e sua família porque se distanciaram da realeza britânica. O casal e os filhos assistirão o evento do Escritório do Major-General.

Elizabeth II encontrará a bisneta!

No próximo sábado, 4, a filha do Príncipe e Meghan, Lilibeth (11 meses) completará seu primeiro aninho de vida!

Uma festa de aniversário para a pequena acontecerá na mansão Frogmore Cottage, em Windsor. E a Rainha Elizabeth II estará presente na festa e congecerá a bisneta pela primeira vez.

Quem não vai comparecer ao evento é o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40). O Duque e a Duquesa de Cambridge tem um outro compromisso relacionado ao Jubileu de Platina no mesmo dia.