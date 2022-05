Príncipe Harry e Meghan Markle voltarão para a Inglaterra comemorar o Jubileu da Rainha, mas ficarão longe da Família Real

Meghan Markle e o Príncipe Harry irão para Londres acompanhados dos filhos em junho para comemorar o Jubileu da Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 21h06

Príncipe Harry (37) e Meghan Markle (40) irão voltar para a Inglaterra! Nesta sexta-feira, 6, foi confirmado que o Príncipe e sua esposa irão com seus filhos para Londres em comemoração dos 70 anos da RainhaElizabeth II(96) no trono.

A notícia foi dada por um porta-voz do Duque e da Duquesa de Sussex. "Príncipe Harry e Meghan, o Duque e Duquesa de Sussex estão animados e honrados de comparecer às celebrações do Jubileu de Platina da Rainha em Junho com suas crianças", informou o porta-voz do casal.

Enquanto Meghan e Harry comemoram o aniversário de três anos do seu filho Archie nesta sexta-feira, o aniversário de um ano da filha Lilibeth (11 meses) provavelmente será comemorado na viagem no dia 4 de junho.

Porém, a Rainha anunciou que apenas membros ativos da Família Real irão poder aparecer na sacada do Palácio de Buckingham. Ou seja, como o Príncipe e Meghan se mudaram para os Estados Unidos e se afastaram de seus deveres reais, eles não poderão aparecer ao lado da família de Harry.

Quem também não será visto na sacada com a Família Real, será oPríncipe Andrew (62) que perdeu seus títulos militares e a nomenclatura de "Vossa Alteza" após ser acusado de abuso sexual.

As comemorações dos 70 anos da Rainha Elizabeth II no trono, conhecida como Jubileu de Platina, irá começar no dia 2 de junho e se encerrará no dia 5. Os três dias de celebração contarão com paradas especiais da Família Real.

No Instagram oficial da Família, uma foto da carruagem em que a Rainha passeará pelas ruas de Londres nas comemorações do Jubileu foi revelada.

