Príncipe Harry e Meghan Markle exibem fotos inéditas com os filhos

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle roubam a cena durante o documentário dos pais na Netflix ao surgirem em fotos inéditas

O príncipe Harry (38) e a esposa, Meghan Markle (41), decidiram abrir a intimidade da família em um novo documentário na Netflix. Além de contarem sobre o início do romance deles, eles também exibiram fotos inéditas com os filhos, Archie, de 3 anos, e Lilibet, de 1 ano.

No projeto, eles apareceram em momentos de carinho com os herdeiros em fotos dos bastidores da família real. O casal é discreto quando o assunto é a família, mas abriram uma exceção neste documentário. Eles apareceram em momentos felizes da rotina com as crianças e as imagens fizeram a alegria dos fãs deles.

Vale lembrar que o príncipe Harry também escreveu um livro, chamado Spare, que deverá ser lançado em janeiro de 2023, no qual ele promete contar suas memórias com honestidade.

Príncipe Harry e Meghan Markle mostram fotos com os filhos em documentário na Netflix - Fotos: Reprodução / Netflix

Rumores dizem que Meghan Markle queria ser a 'Beyoncé' da realeza

O jornalista Valentine Low, que escreveu o livro 'Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown', contou que Meghan Markle queria ser idolatrada como membro da realeza, mas o plano dela não deu certo. “Acho que Meghan pensou que seria a Beyoncé do Reino Unido. Fazer parte da família real lhe daria essa glória. Mas o que ela descobriu foi que havia tantas regras ridículas que ela não conseguiria nem fazer as coisas que estava acostumada como pesso física”, disse.

Além disso, o livro contou que alguns ex-funcionários estavam acusando ela de ter sido rude. “Muita gente ficou destruída. Mulheres jovens foram destruídas pelo comportamento deles”, afirmou uma fonte. Os rumores não foram comentados pela equipe de Meghan Markle.