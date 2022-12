Príncipe Harry e Meghan Markle revelam como se conheceram

Em documentário da Netflix, o príncipe Harry e Meghan Markle contaram que se conheceram no Instagram. Saiba mais sobre o início do romance deles

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, relembraram o início do namoro em um depoimento no documentário sobre a vida deles na Netflix, que foi lançado nesta quinta-feira, 8. No projeto, eles revelaram que se conheceram por meio do Instagram.

Harry contou que estava rolando o feed do Instagram quando se deparou com um vídeo de amigos em comum com Meghan. Na imagem, ela aparecia com um filtro de cachorro no rosto. “Eu perguntei: 'quem é essa?'”, disse ele. Então, o amigo em comum contou para Meghan que Harry perguntou sobre ela e sugeriu que eles se encontrassem. “Eu disse: 'quem é?' E pedi para ver o feed dele. Então eu vi e foi como uma bela fotografia dele, todas as fotos ambientais, ele passeando na África”, disse ela. Então, eles trocaram números de telefone e começaram a conversar.

Na sequência do documentário, os dois contam sobre a reviravolta na vida deles com o casamento em 2018 e o quanto precisaram abrir mão para ficarem juntos. “Ela sacrificou tudo o que conhecia, a liberdade que tinha para se juntar a mim no meu mundo”, disse ele, e completou: “Logo depois, acabei sacrificando tudo o que sei para me juntar a ela em seu mundo”. Os dois deixaram a família real britânica em 2020 para viverem na Califórnia, nos Estados Unidos.

O primeiro encontro dos dois aconteceu em 2016. Pouco depois, eles fizeram uma viagem juntos para Botswana para um acampamento romântico. No início, eles viveram um relacionamento à distância, já que ela estava gravando a série Suits no Canadá e ele vivia em Londres, na Inglaterra. Inclusive, eles contaram que nunca ficaram mais de duas semanas sem se ver.

O noivado deles aconteceu em novembro de 2017. E o casamento foi em maio de 2018 no Castelo de Windsor. O primeiro filho deles, Archie Harrison, nasceu em maio de 2019, e a filha caçula, Lilibet Diana, nasceu em junho de 2021.

