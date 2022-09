Rumores dizem que Meghan Markle queria ser a 'Beyoncé' da realeza

Um jornalista especilizada em família real revelou que Meghan Markle queria ser idolatrada quando entrou para a realeza

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 17h25

A duquesa Meghan Markle foi alvo de novos rumores sobre os bastidores de sua vida na família real britânica. Apesar de já ter pedido a dispensa dos serviços como membro da realeza, ela ainda gera comentários na imprensa. Tanto que, agora, um jornalista disse que ela queria ser a 'Beyoncé' da realeza.

O jornalista Valentine Low escreveu o livro 'Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown' e contou que Meghan queria ser idolatrada como membro da realeza, mas o plano dela não deu certo. “Acho que Meghan pensou que seria a Beyoncé do Reino Unido. Fazer parte da família real lhe daria essa glória. Mas o que ela descobriu foi que havia tantas regras ridículas que ela não conseguiria nem fazer as coisas que estava acostumada como pesso física”, declarou ele.

Além disso, o livro do jornalista revelou que ex-funcionários acusaram a duquesa de ter sido rude com eles, com broncas e gritos. “Muita gente ficou destruída. Mulheres jovens foram destruídas pelo comportamento deles”, afirmou uma fonte. Inclusive teriam pedido para Meghan ter mais respeito com a equipe e ela teria dito que: “não é trabalho dela mimar as pessoas”.

Os rumores não foram comentados pela equipe de Meghan Markle.