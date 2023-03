Príncipe Harry acusa Família Real de ter omitido informações sobre seu celular ter sido hackeado

O Príncipe Harry deu seu depoimento em batalha judicial que acontece em Londres contra jornais britânicos

Nesta semana, Príncipe Harry voltou para Londres para participar de uma batalha judicial contra um grupo de mídia e alguns jornais britânicos.

O Príncipe e mais algumas figuras importantes estão processando a Associeted Newspapers e os jornais Daily Mail e Sunday por obterem informações de forma ilegal.

Em depoimento, o Duque de Sussex começou falando sobre a relação da sua família com a imprensa: “Após a morte da minha mãe em 1997 quando eu tinha 12 anos e o tratamento dela nas mãos da imprensa, eu sempre tive uma relação difícil com a imprensa. Contudo, como um membro da Instituição [Família Real] a política era ‘nunca reclame, nunca explique’. Não tinha alternativa; eu era condicionado a aceitar. Na maior parte, eu aceitei o interesse em performar minhas funções públicas”.

O Príncipe ainda adicionou que toda a situação com a imprensa britânica piorou quando ele começou a namorar Meghan Markle, quando artigos agressivos sobre ela começaram a ser publicados. Harry ainda pontuou que a situação se agravou novamente com o nascimento de seu primeiro filho Archie em 2019.

Ao falar sobre o seu celular ter sido hackeado pelo grupo por trás dos jornais, Harry acusou a Família Real de ter escondido informações dele, uma vez que ele descobriu que um processo sobre a invasão de seu celular já estava ocorrendo.

“A Instituição sem dúvidas omitiu informações de mim por um bom tempo sobre o hackeamento do meu telefone pela NGN [grupo midiático] e isso ficou claro para mim quando eu fui atrás da minha própria denúncia com diferentes conselhos legais e representação”, comentou.

O autor do livro “O Que Sobra” ainda esclareceu: “Até hoje, membros da Família Real e amigos meus que foram alvos da NGN e eu, não tem ideia se fizeram ou não essas denúncias. Nunca houve uma discussão centralizada entre nós sobe quem fez as denúncias porque cada escritório da Instituição é separado. Existe essa ideia errada de que estamos todos em constante comunicação entre nós, mas isso não é verdade”.

“Estou fazendo esta denúncia porque amo meu país e eu continuo profundamente preocupado com o poder descontrolado, influência e criminalidade da Associeted. As evidências que vi mostram que os jornalistas da Associeted são criminosos com poderes jornalísticos que deveriam preocupar cada um de nós. O público britânico merece saber toda a extensão desse encobrimento e sinto que é meu dever expô-lo”, finalizou o Príncipe.

Nova função!

Nesta última terça-feira, 28, o Rei Charles III anunciou por meio das redes sociais oficiais da Família Real que assumirá nova função real que pertencia a sua mãe, a Rainha Elizabeth II.

O anúncio veio alguns dias antes da primeira viagem internacional do Rei e sua esposa Camilla Parker. O casal deveria ter ido para a França no último final de semana, mas por conflitos políticos acontecendo no destino, a viagem foi cancelada.