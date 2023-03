Príncipe Harry aparece de surpresa em Londres. Saiba o motivo!

Presença do príncipe Harry em Londres, na Inglaterra, causa alvoroço e o motivo da viagem inesperada dele vem à tona

O príncipe Harry (38) fez uma aparição surpresa em Londres, na Inglaterra, nesta segunda-feira, 27. De acordo com a imprensa internacional, ele surgiu em solo britânico para acompanhar de perto um processo judicial.

O site da revista People informou que o príncipe foi até o Supremo Tribunal para acompanhar o primeiro dia de análise do processo que ele abriu contra pessoas que trabalham no jornal Daily Mail e Mail on Sunday. Ele acusa os profissionais de uso ilegal de informações. A audiência tem a previsão de durar quatro dias e com espaço para argumentos de ambos os lados. Somente depois disso, o juiz do caso vai analisar a necessidade de um julgamento ou arquivamento do caso.

Esta é a primeira vez que Harry vai à Londres após o funeral de sua avó, a rainha Elizabeth II, em setembro de 2022. Porém, ele não deverá encontrar a família real durante a viagem.

Harry teria avisado seu pai, o Rei Charles III, e seu irmão, príncipe William, sobre sua viagem. Isso porque os dois estão em viagens com suas famílias.

Príncipe Harry fez lista de exigências para ir à coroação do Rei Charles III

De acordo com a imprensa internacional, o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, ainda não confirmaram presença na cerimônia de coroação do pai dele, o Rei Charles III. Inclusive, ele teria feito uma lista de exigências para a realeza.

Um dos itens da exigência do príncipe Harry é que a família real convide os seus filhos, Lilibet e Archie oficialmente para a celebração. Isso porque os dois foram considerados muito jovens para o evento, e o convite enviado era apenas para o casal. Outro motivo é porque o dia 6 de maio – que é a data da coroação – também é o aniversário de Archie, e o casal não quer ficar longe do filho nesta data.

Em outra exigência, Harry pediu para ter um encontro em particular com o pai e o irmão, príncipe William, antes das celebrações oficiais, já que quer conversar sobre os atritos entre eles. Ele também quer ficar hospedado na casa de Frogmore Cottage e ter uma equipe de seguranças para sua família.

Por fim, o príncipe pediu para que seja incluído na aparição da família real na varanda do Palácio de Buckingham após a coroação. A aparição da realeza depois de grandes eventos é uma tradição e ele ter o seu espaço garantido neste momento especial, já que é filho do rei.