Namoro da princesa Leonor com um brasileiro chegou ao fim, diz jornal

Futura rainha da Espanha, a princesa Leonor não vive mais um affair com um rapaz brasileiro

A princesa Leonor de Bourbon, da Espanha, de 17 anos, terminou o namoro com um rapaz brasileiro, informou o jornal El Nacional. Fontes da família real espanhola contaram que o affair chegou ao fim há pouco tempo e que os dois são apenas amigos.

A publicação ainda informou que o romance chegou ao fim porque eles vão seguir caminhos diferentes depois do fim da escola. Ela vai estudar Direito e se preparar para subir ao trono no futuro. Por sua vez, o brasileiro vai estudar na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Vale lembrar que o romance se tornou público no início de junho quando a informação circulou pela imprensa internacional. O rapaz brasileiro foi identificado como Gabriel, de 18 anos. Os dois se conheceram na escola UWC Atlantic, no País de Gales, onde estudaram.

Gabriel nasceu em São Paulo e foi criado em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é filho de um casal milionário, um analista financeiro e uma publicitária. O pai dele trabalha no Deutsche Bank, é doutor em filosofia em uma universidade nos Estados Unidos e é especialista do mercado financeiro. A mãe dele é uma publicitária com carreira de sucesso. A família vive em um apartamento de luxo em Manhattan. O jovem joga futebol e fala português, inglês e um pouco de alemão.

Princesa Eugenie apresenta seu filho recém-nascido

A princesa Eugenie já é mamãe pela segunda vez! Nesta segunda-feira, 5, ela anunciou o nascimento do seu segundo filho, um menino, que recebeu o nome de Ernest George Ronnie Brooksbank. O bebê veio ao mundo no dia 30 de maio.

A criança é fruto do casamento dela com Jack Brooksbank, com quem já tem outro menino, August Philip Hawke, de 2 anos. “A princesa Eugenie e o Sr. Jack Brooksbank têm o prazer de anunciar a chegada do segundo filho”, informou a realeza ao mostrar as primeiras fotos do recém-nascido na casa da família.

Por sua vez, a princesa falou sobre o nome do segundo filho. “Ele recebeu o nome do seu tataravô George, seu avô George e o meu avô Ronald. Augie já está amando ser um irmão mais velho”, disse ela. O mais novo membro da família real ocupa o 13º lugar na linha de sucessão ao trono, logo após seu irmão.