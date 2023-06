Princesa Leonor, da Espanha, namora um jovem brasileiro, diz revista

Futura rainha da Espanha, a princesa Leonor vive affair com rapaz brasileiro que conheceu na escola. Saiba mais sobre o relacionamento deles

A princesa Leonor, de 17 anos, filha do Rei Felipe da rainha Letizia, da Espanha, está apaixonada por um brasileiro! Segundo a revista alemã Bunte, ela vive um affair com um jovem identificado como Gabriel, que é brasileiro e tem 18 anos. Os dois se conheceram no colégio UWC Atlantic, no País de Gales, onde estudaram juntos. Porém, o romance é discreto e eles ainda não foram fotografados juntos em público.

A revista ainda deu mais detalhes sobre o jovem brasileiro. Gabriel nasceu em São Paulo e foi criado em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é filho de um casal milionário, um analista financeiro e uma publicitária. O pai dele trabalha no Deutsche Bank, é doutor em filosofia em uma universidade nos Estados Unidos e é especialista do mercado financeiro. A mãe dele é uma publicitária com carreira de sucesso. A família vive em um apartamento de luxo em Manhattan. O jovem joga futebol e fala português, inglês e um pouco de alemão.

No entanto, se o romance com a princesa der certo, eles vão ter que viver um affair à distância. Isso porque ela vai iniciar a sua preparação para subir ao trono da Espanha no futuro. Ao terminar a escola, a princesa inicia sua formação militar e, depois, vai fazer a faculdade de direito. Por sua vez, o rapaz brasileiro tem planos de frequentar uma universidade em Nova York.

Princesa Sofia, Rainha Letizia, Rei Felipe e princesa Leonor - Foto: Getty Images

Princesa de Gales, Kate Middleton se recusa a dar autógrafo. Saiba o motivo

Há poucos dias, Kate Middleton chamou a atenção ao se recusar a dar um autógrafo ao conversar com a população em uma visita real. Uma criança pediu para ela assinar um papel, mas ela disse que não podia. De pronto, a Princesa explicou: “Eu não posso escrever meu nome, mas eu posso desenhar”.

De acordo com a revista americana People, Kate teria desenhado uma flor para uma menina de 7 anos chamada Ruby, uma árvore para uma outra menina e um lago com diversas plantas para uma terceira criança.

De acordo com o jornal britânico The Daily Mail, membros da Família Real não são autorizados dar autógrafos para não correrem o risco de terem suas assinaturas forjadas. Porém, isso não impede os membros da realeza britânica de interagirem com admiradores gravando vídeos, tirando selfies ou apenas conversando.