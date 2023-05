Kate Middleton se recusa a dar autógrafo em evento e dispara: “Uma dessas regras”

A Princesa de Gales Kate Middleton passou por um constrangimento em evento beneficente ao ter que negar um autógrafo

Nesta segunda-feira, 22, Kate Middleton (41) participou de um evento beneficente no Reino Unido. A Princesa de Gales participou de um piquenique em um jardim na cidade de Chelsea com crianças de 10 escolas britânicas.

A esposa do Príncipe William (40) surgiu deslumbrante no evento ao eleger um elegante vestido rosa de mangas curtas, que já havia usado para outro evento em 2021.

Porém, a Princesa passou por um leve constrangimento no evento. Durante o piquenique, Kate acompanhou as crianças fazerem alguns desenhos e entrou na brincadeira.

As crianças pediram para que Kate assinasse seus desenhos, foi então que Kate teve que negar o pedido. De pronto, a Princesa explicou: “Eu não posso escrever meu nome, mas eu posso desenhar”.

De acordo com a revista americana People, Kate teria desenhado uma flor para uma menina de 7 anos chamada Ruby, uma árvore para uma outra menina e um lago com diversas plantas para uma terceira criança.

Após ser perguntada novamente do porquê de não poder assinar os desenhos, a Princesa comentou: “Meu nome é Catherine. Eu não tenho permissão para escrever minha assinatura, é uma dessas regras”.

De acordo com o jornal britânico The Daily Mail, membros da Família Real não são autorizados dar autógrafos para não correrem o risco de terem suas assinaturas forjadas. Porém, isso não impede os membros da realeza britânica de interagirem com admiradores gravando vídeos, tirando selfies ou apenas conversando.

Maternidade!

Sobre conversas com admiradores, Kate recentemente comentou com algumas pessoas presentes em um evento beneficente sobre ser mãe de três crianças.

A Princesa de Gales foi perguntada sobre as diferenças entre seus filhos George (9), Louis (5) e Charlotte (8). “Ela disse que a questão é essa: Aprender a lidar com os traços diferentes e necessidades diferentes e habilidades mesmo com três crianças pequenas”, revelou Kally Holmes que estava na visita.