Kate Middleton comenta sobre diferenças entre os três filhos: “Tive que aprender”

A Princesa de Gales Kate Middleton comentou sobre as diferenças entre seus três filhos George, Charlotte e Louis durante passeio real

Nesta terça-feira, 16, Kate Middleton (41) realizou uma visita a uma caridade na cidade britânica de Bath. A organização é da atleta Kelly Holmes e ajuda na saúde mental de adolescente através do esporte.

Durante a visita da Princesa de Gales, que marca o começo da Semana da Conscientização de Saúde Mental, Kate foi questionada pela própria Kelly Holmes sobre seu papel como mãe de três.

Para a revista americana People, a atleta olímpica que recebeu o título real de Dama pelos seus trabalhos à comunidade, comentou sobre a conversa que teve com a Princesa: “Eu a perguntei: ‘Você tem três filhos, você percebe traços diferentes em cada um deles?’ E ela disse: ‘Oh sim!’”.

“Ela disse que a questão é essa: Aprender a lidar com os traços diferentes e necessidades diferentes e habilidades mesmo com três crianças pequenas”, ainda comentou Holmes.

Os filhos de Kate Middleton e do Príncipe William (40), George (9), Charlotte (8) e Louis (5) tem características bem diferentes. Recentemente, os admiradores da Família Real puderam notar isso no “The Big Help Out”, dia de caridade após a coroação do Rei Charles III.

Na visita real, Kate também foi perguntada sobre seu papel na Família Real. A Princesa foi questionada era algo que ela sempre quis. “Ela disse que ela teve que aprender e segue aprendendo todos os dias”, detalhou Holmes.

Uma das dificuldades na realeza apontadas por Kate foi falar em público. “Falar em público é algo que não é natural para muita gente, ela disse que ainda está trabalhando nisso, como projetar [a voz]. Ela humanizou tudo para mostrar que ninguém é perfeito”, ainda revelou Kelly Holmes.

Mudanças!

Recentemente, a revista americana People revelou que o Príncipe William já estaria pensando em sua coroação, uma vez que é o sucessor mais próximo ao trono.

De acordo com fontes próximas do veículo, William pretende fazer uma coroação “mais relevante e moderna”, que a do seu pai Rei Charles III.