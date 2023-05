Príncipe William já estaria fazendo planos para sua coroação

O sucessor do Rei Charles III, Príncipe William já estaria pensando nos planos para sua coroação

Há algumas semanas, a coroação do Rei Charles III marcou um novo momento para a Família Real britânica. Porém, o sucessor do monarca já estaria pensando em sua coroação.

De acordo com fontes da revista americana People, o Príncipe William pretende fazer de sua coroação algo mais “relevante e moderno”.

Apesar de ter um importante papel na coroação do pai e realizar um discurso emocionante ao novo Rei, William pretende realizar grandes mudança quando for a hora de ser coroado.

Uma fonte ouvida pelo jornal britânico ‘The Sunday Times’ revelou que: “[Príncipe William] está realmente pensando, como nós faremos essa coroação ser mais relevante no futuro? Ele está atento ao fato de que nos próximos 20 anos, ou quando sua hora chegar, como a coroação pode ser mais moderna, mas também unificar a nação e o Commonwealth?”.

“Eu acho que a coroação dele irá ser e parecer bem diferente”, ainda adicionou a fonte que comentava sobre a coroação do Príncipe de Gales.

Este pensamento de modernizar a monarquia é muito presente nas ações de Príncipe William e sua esposa Kate Middleton. De acordo com um porta-voz ouvido pela People: “O Príncipe e a Princesa gostam de fazer as coisas do jeito deles”.

Um exemplo desta modernização da monarquia por parte de William e Kate pode ser recentemente quando o Príncipe e a Princesa de Gales compartilharam em seu Instagram oficial cenas dos bastidores da coroação do Rei Charles III e da Rainha Camilla.