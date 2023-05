Com cenas inéditas e emocionantes, Príncipe William e Kate Middleton publicam vídeo de bastidores da coroação

O Príncipe e a Princesa de Gales mostraram cenas inéditas dos bastidores da coroação do Rei Charles III em novo vídeo compartilhado nas redes sociais

Neste sábado, 13, completam exatos sete dias que o Rei Charles III foi coroado como o novo monarca do Reino Unido. Para celebrar a data, o Príncipe William e sua esposa Kate Middleton compartilhar um vídeo inédito.

No Instagram do Príncipe e da Princesa de Gales, foi compartilhado um clipe curto com cenas inéditas dos bastidores do evento histórico. O Príncipe Louis e a Princesa Charlotte surgiram antes de posarem no balcão do Palácio de Buckigham com a família, trechos do discurso de Príncipe William para seu pai e William com seu filho mais novo Louis no ‘The Big Help Out’, dia de caridade após a coroação, foram algumas das cenas mostradas.

O clipe compartilhado nas redes sociais trata-se apenas de um curto trailer de um vídeo de bastidores de cerca de cinco minutos produzido pelo cinegrafista Will Warr e foi publicado na íntegra no canal do YouTube do Príncipe e da Princesa de Gales.

Vale lembrar, que na própria semana da coroação o casal real já havia compartilhado algumas cenas de seus filhos nos bastidores da cerimônia que coroou Rei Charles III e Rainha Camilla.

Foto em família!

Nesta sexta-feira, 12, uma foto inédita foi compartilhada pela Família Real. Ela mostrava a reunião do Rei Chales III com seus sucessores ao trono.

O Rei aparecia com a roupa de sua cerimônia de coroação e, ao seu lado esquerdo, estava seu filho Príncipe William. Ao lado direito do novo monarca, ficava seu neto e filho mais velho de William, Príncipe George.