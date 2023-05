Kate Middleton elege vestido deslumbrante para comparecer a um piquenique

A Princesa de Gales Kate Middleton esbanjou beleza ao comparecer a um piquenique beneficente com um vestido elegante

Nesta segunda-feira, 22, Kate Middleton fez jus ao seu título de Princesa de Gales e surgiu encantadora em um evento beneficente.

A Princesa compareceu a um piquenique na instituição beneficente de jardinagem “The RHC”. Kate almoçou com jovens de dez escolas britânicas que participam do projeto voluntário de jardinagem e passeou pelos jardins do local.

A esposa do Príncipe William surgiu deslumbrante com um longo vestido rosa de botões e com mangas curtas. A peça já havia sido usada pela Princesa em 2021.

“Que almoço encantador com a próxima geração de amantes da natureza, explorando os jardins e desfrutando do primeiro piquenique infantil aqui em Chelsea”, lia-se na legenda das fotos do passeio real publicadas no Instagram oficial do Príncipe e da Princesa de Gales.

Não é de hoje que Kate Middleton aposta em looks coloridos para comparecer a eventos. Na semana passada, a Princesa compareceu a um evento a Semana de Conscientização da Saúde Mental com um vestido verde vibrante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Climão!

Ainda na semana passada, Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle foram o centro das atenções ao virem a público afirmando que foram perseguidos por paparazzis em Nova York.

Oficialmente, o Palácio de Buckingham não se pronunciou sobre o ocorrido com o filho do Rei Charles III. Porém, um amigo próximo de Príncipe William zombou da situação vivida por Harry e Meghan.