Kate Middleton surpreende admiradores ao eleger look elegante e colorido para visita real

A Princesa de Gales Kate Middleton esbanjou beleza e elegância ao comparecer a visita real com look colorido

Nesta quinta-feira, 18, Kate Middleton realizou sua segunda visita real para a Semana de Conscientização para a Saúde Mental no Reino Unido. A Princesa de Gales visitou uma instituição que trata sobre saúde mental com adolescentes e crianças.

A esposa do Príncipe William surpreendeu admiradores ao surgir usando um elegante e estiloso vestido verde vibrante. A peça tinha mangas curtas e deixava os braços da Princesa à mostra.

“Anna Freud faz um trabalho incrível apoiando crianças, jovens e famílias com seu bem-estar mental. O seu novo kit de ferramentas ‘Vamos Falar Sobre Ansiedade’ aumenta a conscientização e fornece ainda mais acesso a estratégias de enfrentamento inestimáveis para gerir a ansiedade”, detalhava a legenda das fotos da visita publicadas no Instagram oficial do Príncipe e Princesa de Gales.

Na legenda, Kate ainda afirmava: “Foi adorável encontrar-me com os alunos que co-criaram esse kit de ferramentas, ouvir mais sobre o que todos podemos fazer para cuidar de nós mesmo nessa Semana de Conscientização para a Saúde Mental”.

Em sua última visita, Kate se encontrou com jovens que trabalhavam em sua saúde metal através da prática de esportes. Neste encontro, a Princesa foi questionada sobre as diferenças entre seus três filhos: George, Charlotte e Louis.

Além de seu papel como mãe, a esposa de William ainda se abriu sobre seu papel na Família Real Britânica. Ela desabafou sobre uma de suas maiores dificuldades sendo uma figura pública.

“Falar em público é algo que não é natural para muita gente, ela disse que ainda está trabalhando nisso, como projetar [a voz]. Ela humanizou tudo para mostrar que ninguém é perfeito”, revelou uma participante da organização que Kate visitou.

