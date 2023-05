Príncipe Harry e Meghan Markle se envolvem em perseguição de carro com paparazzis

O Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle se envolveram em uma perseguição “quase catastrófica” com paparazzis

Na noite desta terça-feira, 16, Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle se envolveram em uma perseguição de carro com paparazzis em Nova York. De acordo com representantes do casal, a perseguição foi “quase catastrófica”.

Harry e Meghan estavam no carro com a mãe de Meghan, Doria Ragland. O trio estava voltando da Ms. Foundation Women Gala, evento em que a Duquesa de Sussex foi premiada e surgiu elegante com um vestido dourado.

Após o evento, o casal e a mãe da ex-atriz voltavam para a casa de um amigo, onde estavam se hospedando para comparecerem ao evento em Nova York.

Em nota à revista americana People, represententes do Duque e da Duquesa de Sussex afirmaram: “Noite passada, o Duque e a Duquesa de Sussex, e a Sra. Ragland foram envolvidos numa perseguição de carro quase catastrófica nas mãos de um grupo de paparazzis muito agressivos. Essa perseguição incansável, que durou mais de duas horas, resultou em diversas quase colisões envolvendo outros carros nas ruas, pedestres e dois policiais de Nova York”.

“Embora ser uma figura pública traga um certo nível de interesse público, isso nunca deve custar a segurança de ninguém”, ainda afirmou o porta-voz do casal.

Pedido de desculpas!

Recentemente, o Príncipe Harry recebeu um pedido de desculpas formal de um conglomerado midiático britânico. Isso porque o Príncipe está envolvido em uma batalha judicial contra alguns veículos de comunicação britânicos.

"A MGN pede desculpas sem reservas por todos esses casos de UIG [Sigla para ‘Coleta de Informações Ilegal’ em inglês] e garante aos reclamantes que tal conduta nunca será repetida", dizia o pedido de desculpas na íntegra.