Meghan Markle faz rara aparição em público para receber prêmio

Vivendo longe dos holofotes desde que se mudou para os Estados Unidos, Meghan Markle aparece com vestido dourado em premiação e faz discurso

A Duquesa de Sussex Meghan Markle (41) surpreendeu ao fazer uma rara aparição em público na noite de terça-feira, 16. Ela marcou presença no Ms. Foundation for Women's Gala, promovido pela revista Ms. Magazine e que visa celebrar as gerações de mulheres, que aconteceu na cidade de Nova York, Estados Unidos.

Meghan foi ao evento acompanhada do seu marido, o príncipe Harry, e sua mãe, Doria Ragland. No evento, ela recebeu o prêmio Woman of Vision por seu trabalho na defesa de ações para capacitar mulheres e meninas. Para a ocasião, ela surgiu deslumbrante ao usar um vestido dourado sem alças.

Ao subir no palco para receber seu prêmio, ela fez um discurso e relembrou a influência da revista em seu crescimento. “Quando jovem, eu chegava em casa, me acomodava depois de um dia deaula, puxava minha bandeja com o jantar e iniciava meu ritual noturno. E olhava para a mesa de centro, onde eu veria uma série de coisas: poderia ter a coleira do gato, meu dever de casa, alguma correspondência e algumas revistas. Lembro-me delas porque as fotos eram diferentes. Havia uma diversidade que eu não via com tanta frequência, tanto de cor quanto de idade e os nomes eram diferentes. Havia congressistas, havia astronautas e os tópicos eram diferentes, desde ser mãe que trabalha até temas mais pesados, como violência doméstica, linha de pobreza, raízes e questões de equidade. Isso sinalizou para mim que a essência importava. Me tornei uma jovem feminista e evoluí para uma ativista adulta”, declarou.

Vale lembrar que Meghan Markle e príncipe Harry quase não fazem mais aparições públicas desde que se mudaram para os Estados Unidos. No início do mês, ele fez uma rápida aparição durante o evento de coroação do seu pai, o Rei Charles III, em Londres, Inglaterra. Porém, Meghan ficou nos EUA com os filhos, Archie e Lilibet.

Meghan Markle - Foto: Getty Images

Meghan Markle escreveu carta para o Rei Charles III

De acordo com o revelado pelo jornal 'Daily Telegraph', a Duquesa de Sussex Meghan Markle escreveu para o Rei CharlesIII (74) após a entrevista que deu com o marido, Príncipe Harry (38), ao programa da Oprah Winfrey em março de 2021.

A carta de Meghan revelou o nome da pessoa que especulou sobre a cor de pele de seu filhoArchie, além de ter falado sobre o "viés inconsciente" que a Família Real alimentava sobre ela. Segundo a fonte ouvida pelo jornal, Charles foi a única pessoa com um posto alto na realeza que fez contato com Meghan desde a polêmica entrevista.

Apesar da tentativa de Meghan de abrir um canal de comunicação com o então Príncipe e atual Rei, a Duquesa não gostou da resposta que recebeu do sogro. Esse é inclusive, de acordo com o informante, um dos principais motivos para Meghan ter confirmado sua ausência no evento de coroação de Charles.