Meghan Markle escreveu carta pessoal para rei Charles III após polêmica entrevista

Segundo a fonte, Charles foi o único membro da realeza que fez contato com Meghan nos últimos dois anos

A história sobre a relação de Meghan Markle (41) com o resto da família real acabou de ganhar mais um capítulo. De acordo com o revelado pelo jornal 'Daily Telegraph', a Duquesa de Sussex escreveu para o Rei Charles III (74) após a polêmica entrevista que deu ao marido, Príncipe Harry (38), ao programa da Oprah Winfrey em março de 2021.

A carta de Meghan revelou o nome da pessoa que especulou sobre a cor de pele de seu filho Archie, além de ter falado sobre o "viés inconsciente" que a Família Real alimentava sobre ela. Segundo a fonte ouvida pelo jornal, Charles foi a única pessoa com um posto alto na realeza que fez contato com Meghan desde a polêmica entrevista.

Apesar da tentativa de Meghan de abrir um canal de comunicação com o então Príncipe e atual Rei, a Duquesa não gostou da resposta que recebeu do sogro, esse é inclusive, de acordo com o informante, um dos principais motivos para Meghan ter confirmado sua ausência no evento de coroação de Charles como novo Rei britânico em 06 de maio.

Meghan vai ficar nos Estados Unidos porque o dia da coroação é o mesmo do aniversário do filho de três anos dela e de Harry, o príncipe Archie. Portanto, ela ficará com o garoto e sua irmã caçula, a princesa Lilibet, na Califórnia. Com isso, o Príncipe Harry irá sozinho ao evento de coroação do pai.

E segundo fontes o Príncipe estava "desesperado" para estar na coroação de Charles para mostrar seu apoio ao pai. "Harry estava desesperado em voltar (ao Reino Unido) para a coroação e passar um tempo de qualidade com sua família" e o monarca queria muito o filho presente em sua coroação e, após uma conversa ‘de coração para coração’, pai e filho teriam se acertado.