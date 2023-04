Antes de confirmar presença na coroação de Charles III, Harry teve uma conversa sentimental com o pai

O caçula teria conversado com Charles III pouco antes de confirmar sua presença no evento que acontece dia 6 de maio

O príncipe Harry (38) teve uma conversa bem sincera com o pai, rei CharlesIII (74), antes de confirmar sua presença na coroação dele, em 6 de maio, na Abadia de Westminster, no Reino Unido. As informações foram publicadas pelo The Sun neste final de semana.

Segundo a publicação, rolou uma conversa ‘de coração para coração’, de pai para filho, “com vontade de ambos os lados para consertar as coisas”, disse uma fonte. Com isso, o príncipe encerrou um período de meses sem contato com Charles, mas continua sem falar com o irmão mais velho, William (41).

Fontes próximas dizem que o rei está "feliz" com a decisão de seu filho caçula e que “compreendeu" a decisão de sua nora, Meghan Markle (41) de ficar nos EUA com os dois filhos; Archie, o mais velho, completa 4 anos no mesmo dia da coroação e Lilibeth.

Ao Mirror, um contato afirmou que “o aniversário de Archie deu a desculpa perfeita para Meghan ficar para trás e, considerando todas as coisas, provavelmente é o melhor a se fazer”.

Já ao Radar Online, informantes disseram que a decisão de Meghan Markle também foi um gesto para evitar que a atração principal do evento fosse desviada, em meio ao conhecido drama dela e de Harry com a família real.

"Meghan não quer mais brigas", explicou a fonte. "Ela quer que seus filhos conheçam seu avô, Charles, especialmente quando eles não vão conhecer seu outro avô. Ela espera que eles se encontrem e que sua decisão [de não comparecer à coroação] seja vista como altruísta”, esclarecendo que "foi o melhor para manter a atenção [do evento] em Sua Majestade".

Será a primeira vez que Harry visitará a família no Reino Unido desde que lançou sua autobiografia bombástica em 10 de janeiro. Durante a última visita ao Reino Unido o duque de Sussex queria encontrar-se com o pai na ocasião. “Aparentemente, [Harry] tentou ver o rei Charles, mas o rei Charles disse que estava muito ocupado”, revelou o especialista real Alexander Larman.