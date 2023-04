Rei Charles III recusou proposta para encontrar Harry durante visita recente ao Reino Unido

Príncipe Harry esteve no Reino Unido no final de março, mas não encontrou nenhum familiar

Durante sua última visita ao Reino Unido, príncipe Harry (38) tentou encontrar com o pai, rei Charles III (74), mas o monarca recusou os convites de encontrar o seu filho caçula. As informações foram publicadas pela US Weekly nesta terça-feira, 04.

Harry esteve no Reino Unido no finalzinho de março para participar de um julgamento contra o Daily Mail. Além dele, famosos como o músico Elton John e a atriz Elizabeth Hurley também fazem parte do processo que acusa o veículo de coleta ilegal de informações.

Segundo a publicação, o duque de Sussex queria encontrar-se com o pai na ocasião. “Aparentemente, [Harry] tentou ver o rei Charles, mas o rei Charles disse que estava muito ocupado”, revelou o especialista real Alexander Larman.

O contato diz não ter a informação se Harry vai à coroação do pai, marcada para 6 de maio, mas acha que uma recusa seria um marco muito negativo na relação deles. “Se ele não for à coroação, ele está basicamente dizendo: 'Não vou ter nenhum relacionamento com minha família nunca mais'”, opina o jornalista.

Caso Harry vá à coroação, Charles terá todo um cuidado especial para evitar tretas entre os irmãos. Recentemente, uma fonte da revista OK! disse que Harry e William devem ser separados no local por causa de um eventual climão.

“Isso será organizado de forma a proteger a dignidade de uma ocasião com profundo significado religioso", disse Richard Fitzwilliams, um dos mais famosos comentaristas sobre a realeza britânica na imprensa anglófona. “Os britânicos são excepcionalmente bons em orquestrar e organizar eventos cerimoniais, e isso será refletido."

