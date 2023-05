Príncipe Harry recebe pedido de desculpas em meio a batalha judicial

O Príncipe Harry está em meio a uma batalha judicial contra jornais britânicos e recebeu um pedido de desculpas

Nesta quarta-feira, 10, atualizações sobre o caso judicial que Príncipe Harry foram divulgadas. O filho do Rei Charles III está em batalha judicial contra um conglomerado de imprensa do Reino Unido.

O Príncipe recebeu um pedido de desculpas oficial do grupo MGN por conseguir informações de maneira ilegal. O julgamento começa nesta semana.

"A MGN pede desculpas sem reservas por todos esses casos de UIG [Sigla para ‘Coleta de Informações Ilegal’ em inglês] e garante aos reclamantes que tal conduta nunca será repetida", dizia o pedido de desculpas na íntegra.

O advogado de Harry estava presente na corte nesta quarta-feira, porém, o Príncipe não estava. Apesar de estar no Reino Unido neste último sábado, 6, por conta da coroação do Rei Charles III, Harry teve que voltar rapidamente para os Estados Unidos para celebrar o aniversário do seu filho Archie.

Arrependimento?

Recentemente, uma ex-assessora de imprensa da Família Real comentou que Príncipe Harry teria se arrependido se não tivesse comparecido à coroação do pai.

“Ele teria se arrependido pessoalmente se não estivesse lá para apoiar seu pai. Falando como mãe, [acredito que] foi a coisa certa. E o Rei [estava] muito feliz”, comentou Colleen Harris.