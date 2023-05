Ex-funcionária do Palácio de Buckingham revela que Príncipe Harry teria se arrependido caso não tivesse ido à coroação

Uma funcionária que já trabalhou para o Rei Charles III revelou que Príncipe Harry teria se arrependido se não tivesse comparecido à coroação

Neste último sábado, 6, o Rei Charles III foi coroado e quem estava presente na cerimônia realizada na Abadia de Westminister foi seu filho mais novo, Príncipe Harry.

Apesar de ter ido sozinho, sem sua esposa Meghan Markle, e ter saído às pressas por conta do aniversário do seu filho Archie, o Príncipe fez questão de apoiar seu pai no evento histórico.

Colleen Harris, que já foi assessora de imprensa para o Rei Charles III e seus filhos, comentou para a revista americana People sobre a presença de Harry no evento: “Estou muito feliz que o Príncipe Harry estava lá”.

“Ele teria se arrependido pessoalmente se não estivesse lá para apoiar seu pai. Falando como mãe, [acredito que] foi a coisa certa. E o Rei [estava] muito feliz”, disse a ex-assessora.

Na cerimônia, Harry conversou com familiares e primos. Porém, não realizou nenhum tipo de contato com seu irmão Príncipe William.

Mudança!

Ainda sobre os bastidores da coroação de Rei Charles III e Rainha Camilla, o novo monarca realizou uma mudança na tradição da coroação em prol de seu neto Príncipe George.

Com medo de sofrer bullying na escola, o filho de Príncipe William e Kate Middleton pediu para que sua roupa de pajem na coroação fosse mudada. O pedido foi acatado pelo Rei Charles III.