Príncipe George fez o Rei Charles III mudar tradição da coroação. Saiba qual!

Neto do Rei Charles III, o príncipe George se recusou a usar um item na coroação do avô e fez ele mudar uma tradição antiga

O príncipe George (9) conseguiu convencer o seu avô, o Rei Charles III (74), a aceitar um pedido especial dele para a cerimônia de coroação, que aconteceu no último final de semana. Filho do príncipe William (41) e da princesa Kate Middleton (41), ele se recusou a usar uma roupa tradicional para cumprir o seu papel de pajem da cerimônia e teve o seu pedido realizado.

De acordo com a imprensa internacional, George estava com medo de sofrer bullying na escola caso tivesse que usar uma roupa tradicional para ser o pajem do avô. A tradição dizia que ele teria que usar meia-calça branca e bermudas até os joelhos. Porém, o menino não aceitou isso. Em um pedido especial ao rei, ele conseguiu mudar a roupa da cerimônia.

George recebeu a permissão especial para usar calça preta para ser o pajem do rei ao lado de outras crianças, que tiveram o papel de ajudar o rei a carregar o manto durante a celebração.

“Apesar de ter apenas nove anos, George é muito maduro e já tem total compreensão dos papeis do avô e do pai, bem como de seu papel no futuro. Esta tarefa éum sinal maravilhoso de que o futuro está sendo traçado pelo rei”, disse uma fonte.

A linha de sucessão da família real britânica

Com a chegada do Rei Charles III ao trono do Reino Unido, a linha de sucessão da família real ganha um novo herdeiro ao trono. O primeiro nome na lista é do príncipe William, filho mais velho de Charles e da princesa Diana. Logo depois, a lista conta com os três filhos dele, frutos do casamento com Kate Middleton, na ordem de nascimento das crianças: George, de 9 anos, Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5 anos.

Na sequência, a quinta posição na linha de sucessão é do príncipe Harry, filho caçula do Rei Charles III e da princesa Diana. Depois dele, a lista conta com os dois filhos dele, Archie, de 3 anos, e Lilibet, de 1 ano.