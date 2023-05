Amigo de príncipe William zomba de perseguição a Meghan Markle e Harry

Fonte ainda teria dito que se Meghan e Harry não querem flashes, não deveriam ir a eventos

Amigos da família real britânica teriam zombado do relato do príncipe Harry e Meghan Markle sobre uma perseguição em Nova York, depois que as imagens e a polícia disseram que o evento não foi assim tão perigoso.

Um amigo do príncipe William brincou ao dizer para o 'Daily Beast' que "lembranças podem variar" e acrescentou: "Achei que eles estavam deixando a família real para uma vida mais tranquila. Se os flashes dão flashbacks a Harry, não entendo por que ele vai a cerimônias de premiação".

Questionado se William, cujo porta-voz se recusou a comentar sobre o incidente, pelo menos ficaria do lado de Harry na questão dos paparazzi invasivos, o amigo disse: '"William e Catherine suportaram m*rdas como essa no passado. Todos entendem sua raiva dos fotógrafos, mas fazer declarações histéricas não ajuda, especialmente quando, como a rainha poderia ter dito, as lembranças podem variar".

Um amigo do rei Charles, cujo escritório também disse que não fará comentários formais, disse ao mesmo jornal: "Charles entende completamente que Harry está chateado por ser perseguido pelos paparazzi. Ele sabe o quão assustador pode ser. Mas ele sempre tentou fazer Harry entender que reclamar dos fotógrafos ou da mídia é inútil. Isso só torna tudo pior".

Veja comunicado da assessoria de Meghan e Harry:

“Noite passada, o Duque e a Duquesa de Sussex, e a Sra. Ragland foram envolvidos numa perseguição de carro quase catastrófica nas mãos de um grupo de paparazzis muito agressivos. Essa perseguição incansável, que durou mais de duas horas, resultou em diversas quase colisões envolvendo outros carros nas ruas, pedestres e dois policiais de Nova York. Embora ser uma figura pública traga um certo nível de interesse público, isso nunca deve custar a segurança de ninguém”, afirmou o porta-voz do casal.