Taxista revela detalhes da perseguição de paparazzi contra Harry e Meghan Markle em Nova York

Príncipe Harry e Meghan Markle revelaram que foram perseguidos por paparazzi nas ruas de Nova York. Agora, taxista revela novos detalhes de como foi dirigir para eles

Nesta quarta-feira, 17, os representantes do príncipe Harry e de Meghan Markle revelaram que eles foram alvos de uma perseguição de paparazzi pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, após a participação em um evento. Os dois alegaram que enfrentaram uma perseguição “quase catastrófica” por fotógrafos em vários carros. Agora, um taxista que transportou o casal revelou o que aconteceu no trajeto.

Em entrevista ao jornal The Washington Post, o taxista Sukhcharn Singh contou que foi chamado para buscar Harry, Meghan e a mãe dela na frente de uma delegacia de polícia e ficou com os três e um segurança dentro do seu carro por cerca de 10 minutos durante a perseguição. Ele contou que pegou a família por volta das 23h e percebeu que estavam sendo seguidos por fotógrafos.

“Eles continuaram nos seguindo e estavam chegando ao lado do carro. Eles tiraram fotos quando paramos e estavam nos filmando”, disse ele. Então, ele contou que o segurança da família pediu para ele deixá-los em uma delegacia próxima porque estava preocupado com a atitude dos fotógrafos. Porém, ele deu a sua opinião sobre o ocorrido. “Acho que não chamaria isso de perseguição. Nunca senti que estava em perigo. Não era como uma perseguição de carro em um filme. Eles estavam quietos e pareciam assustados, mas é Nova York, é seguro”, disse o motorista.

Na declaração oficial, a equipe do príncipe Harry e Meghan Markle repudiou a atitude dos fotógrafos.“Noite passada, o Duque e a Duquesa de Sussex, e a Sra. Ragland foram envolvidos numa perseguição de carro quase catastrófica nas mãos de um grupo de paparazzis muito agressivos. Essa perseguição incansável, que durou mais de duas horas, resultou em diversas quase colisões envolvendo outros carros nas ruas, pedestres e dois policiais de Nova York. Embora ser uma figura pública traga um certo nível de interesse público, isso nunca deve custar a segurança de ninguém”, afirmou o porta-voz do casal.

Leitura labial do príncipe Harry na coroação do pai

A presença do príncipe Harryna coroação do pai, o Rei Charles III, e da madrasta, a rainha consorte Camilla, agitou a internet. Ele não teve um papel oficial na celebração e foi apenas mais um dos convidados para o evento histórico. Porém, os olhos do mundo também estavam voltados para ele. Tanto que uma especialista em leitura labial tentou identificar o que ele disse durante a celebração.

De acordo com o site Daily Mail, a especialista em leitura labial Jacqui Press revelou o que conseguiu identificar nas declarações do príncipe Harry. Segundo ela, ele teve conversas casuais e sem um assunto específico da coroação.

Harry foi visto conversando com Jack Brooksbank e até contou uma piada. “Isso é engraçado, interessante”, disse ele. Em outro momento, Brooksbank fez uma pergunta não identificada e Harry respondeu: “Cerca de quinze para as quatro? Acho que amanhã...”. Antes disso, o príncipe cumprimentou as pessoas ao seu redor com: “Bom dia, bom dia, como vão vocês?”.