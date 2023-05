Especialista faz leitura labial dos comentários do príncipe Harry na coroação do pai

Príncipe Harry faz comentários casuais ao acompanhar a coroação do pai, o Rei Charles III. Saiba o que ele disse!

A presença do príncipe Harryna coroação do pai, o Rei Charles III, e da madrasta, a rainha consorte Camilla, agitou a internet neste sábado, 6. Ele não teve um papel oficial na celebração e foi apenas mais um dos convidados para o evento histórico. Porém, os olhos do mundo também estavam voltados para ele. Tanto que uma especialista em leitura labial tentou identificar o que ele disse durante a celebração.

De acordo com o site Daily Mail, a especialista em leitura labial Jacqui Press revelou o que conseguiu identificar nas declarações do príncipe Harry. Segundo ela, ele teve conversas casuais e sem um assunto específico da coroação.

Harry foi visto conversando com Jack Brooksbank e até contou uma piada. “Isso é engraçado, interessante”, disse ele. Em outro momento, Brooksbank fez uma pergunta não identificada e Harry respondeu: “Cerca de quinze para as quatro? Acho que amanhã...”. Antes disso, o príncipe cumprimentou as pessoas ao seu redor com: “Bom dia, bom dia, como vão vocês?”.

O príncipe Harry chegou à Abadia de Westminster acompanhado das primas, a princesa Eugenie e a princesa Beatrice, e sentou na terceira fileira da área reservada para a família real. O irmão mais velho dele, o príncipe William, sentou na primeira fileira com a esposa, Kate Middleton, e os filhos.

Vale lembrar que Harry não faz mais parte dos membros ativos da realeza britânica desde que pediu para parar de cumprir a agenda oficial em 2020 e se mudou para os Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle e os filhos.

A ida de Harry para Londres marca a primeira aparição dele com a família real desde o lançamento do seu livro de memórias, que levantou polêmicas no início deste ano. Ele não é visto com os membros da realeza desde o funeral da rainha Elizabeth II em setembro de 2022.

A previsão é que o príncipe Harry fique em Londres apenas 24 horas. Ele deverá embarcar de volta para os Estados Unidos poucas horas após a coroação. Isso porque ele quer chegar a tempo de passar a noite de sábado ao lado do filho mais velho, Archie, já que é o aniversário do menino.