Nasceu! Princesa Eugenie apresenta seu segundo filho, Ernest

Princesa Eugenie mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido, Ernest George Ronnie Brooksbank

A princesa Eugenie já é mamãe pela segunda vez! Nesta segunda-feira, 5, ela anunciou o nascimento do seu segundo filho, um menino, que recebeu o nome de Ernest George Ronnie Brooksbank. O bebê veio ao mundo no dia 30 de maio.

A criança é fruto do casamento dela com Jack Brooksbank, com quem já tem outro menino, August Philip Hawke, de 2 anos. “A princesa Eugenie e o Sr. Jack Brooksbank têm o prazer de anunciar a chegada do segundo filho”, informou a realeza ao mostrar as primeiras fotos do recém-nascido na casa da família.

Por sua vez, a princesa falou sobre o nome do segundo filho. “Ele recebeu o nome do seu tataravô George, seu avô George e o meu avô Ronald. Augie já está amando ser um irmão mais velho”, disse ela. O mais novo membro da família real ocupa o 13º lugar na linha de sucessão ao trono, logo após seu irmão.

O bebê é o terceiro neto do príncipe Andrew e de Sarah Ferguson, pais de Eugenie. Vale lembrar que Eugenie e Jack se conheceram em uma pista de esqui na Suíça em 2010 e ficaram noivos sete anos depois. O casamento aconteceu em outubro de 2018 na Capela de St. George no Castelo de Windsor.

Princesa Eugenie celebra o aniversário do filho mais velho

O primeiro filho da princesa Eugenie e Jack Brooksbank completou dois anos em fevereiro deste ano. A princesa postou uma homenagem amorosa para o primogênito em sua página pessoal do Instagram para marcar a data.

"Feliz segundo aniversário para o nosso menino Augie.. você é a maior alegria do nosso mundo", escreveu a princesa "Continue dançando e sorrindo meu anjo. Xx ", finalizou a legenda.

No post, ela compartilhou imagens adoráveis ​​de seu filho correndo por um caminho em um parque, rindo, sorrindo e dançando.