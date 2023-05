Kate Middleton usa sapatos favoritos de Meghan Markle em evento

Inspirada na cunhada?! Kate Middleton aparece com sapatos iguais ao par que Meghan Markle sempre usava nos eventos da realeza

A princesa de Gales, Kate Middleton, surpreendeu os fãs mais atentos com a sua escolha de sapatos para marcar presença em um evento antes da coroação do Rei Charles IIInesta sexta-feira, 5. Apenas 24 horas antes do evento histórico, ela e o marido, príncipe William, foram os anfitriões de um almoço no Palácio de Buckingham, em Londres, Inglaterra, para governadores e primeiros-ministros do Reino Unidos. Durante o evento, o look de Kate chamou a atenção e os fãs até questionaram uma referência para a cunhada dela, Meghan Markle.

Isso porque Kate Middleton usou sapatos iguais a um par que Meghan Markle sempre usava nos eventos da realeza. O sapato em questão é um par de salto alto preto da marca Aquazzura, que tem um laço na parte de trás, e é avaliado em 490 libras – cerca de R$ 3 mil.

Meghan usou o seu par de sapatos em cerca de nove eventos enquanto fazia parte dos membros da família real britânica ao lado do seu marido, o príncipe Harry. Agora, os sapatos fizeram sucesso nos pés de Middleton.

O vestido de Kate Middleton também chamou a atenção. Ela usou um vestido branco com detalhes em preto da grife Jenny Packham.

Fotos: Getty Images

Kate Middleton revela ansiedade para a coroação

Durante um evento da realeza britânica, Kate Middleton falou sobre a ansiedade para a coroação do Rei Charles III. Uma mulher, chamada Mandy Leifheit (48), conseguiu com que ela falasse sobre os preparativos para a cerimônia.

Mandy quis saber sobre os filhos de William e Kate, George (9), Charlotte (8) e Louis (5), que estarão presentes no evento: “Eu perguntei a ela se as crianças estavam animadas para a coroação, e ela disse: ‘Eles estão muito animados. Eles tiveram o ensaio ontem, então eles sabem o que esperar’”.

“Ela disse que está mais nervosa que as crianças, uma vez que é um evento muito grande para as crianças participarem. Ela disse que o Louis estará lá e ele se lembrará”, ainda disse a americana à revista People.