Saiba onde assistir à coroação do Rei Charles III no sábado, 6

Coroação do Rei Charles III: saiba o horário do início, onde assistir e o que vai acontecer na cerimônia

No próximo sábado, 6, o mundo vai acompanhar a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. O evento histórico será transmitido ao vivo, assim como foi a coroação da Rainha Elizabeth II em 1953, e os brasileiros também vão poder acompanhar. Saiba mais detalhes de como acompanhar a coroação:

No Brasil, o público poderá acompanhar a cerimônia de coroação do Rei Charles III pela emissora GloboNews, na TV fechada, a partir das 6h, ou pelo Globoplay ou o site G1. Além disso, o site da emissora CBS também vai transmitir ao vivo, mas em inglês, assim como no canal oficial da Família Real no YouTube e da emissora Sky News Channel.

A coroação vai começar às 11h no horário de Londres, Inglaterra, que é às 7h no horário de Brasília, Brasil. Antes disso, o rei e a rainha consorte vão fazer uma procissão pelas ruas de Londres, saindo do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster em uma carruagem.

Na Abadia, o rei e a rainha consorte vão se encontrar com os outros membros da realeza e os milhares de convidados para o início da celebração. A coroação deverá durar duas horas. Logo depois, a família real fará uma nova procissão devolta ao Palácio com todos os membros e o rei e a rainha vão usar uma carruagem de ouro.

Saiba o que acontece na cerimônia de coroação:

A cerimônia começa com a procissão dentro da Abadia de Westminster dos líderes religiosos e dos integrantes dos países da Commonwealth. Os pajens de honra, incluindo o príncipe George, de 9 anos, também vão entrar no local. Então, o Rei Charles III e a rainha consorte Camilla caminham até o centro da Abadia. Lá, ele será apresentado para o povo como Rei e alguns discursos serão feitos, como do Arcebispo de Canterbury Justin Welby. Então, o povo diz: 'God, Save The King' – 'Deus, Salve o Rei'.

O Rei fará o seu juramento na coroação, no qual dirá que vai defender as leis do reino e da igreja, e também faráo juramento da Declaração de Adesão, que é quando ele diz que é protestante. Na sequência, o Rei passará pela unção, que é quando ele recebe o título de chefe da igreja e o arcebispo passa o óleo da Ampulla na cabeça, no peito e nas mãos dele.

Logo depois, o Rei chegará a hora da coroação de fato. Ele vai receber os itens que representam o seu título, como o manto, a Cruz, a Orbe do Soberano, o Cetro e o Anel da Coroação. Então, ele ainda recebe a Coroa de St. Edward. Os sinos devem tocar por dois minutos neste momento e ele recebe uma salva de tiros direto da Torre de Londres. Na sequência, ele será encaminhado para o trono.

Neste momento, o filho mais velho dele e herdeiro do trono, o príncipe William, vai se ajoelhar na frente do pai e fazer o juramento de lealdade. Logo depois, as atenções se voltam para a rainha consorte Camilla. Ela passará pela unção e assumirá o trono ao lado do marido. Juntos, eles tomam a Sagrada Comunhão e iniciam a procissão de saída. O Rei trocará a Coroa de St. Edward pela Coroa de Estado Imperial e sai da Abadia para iniciar uma procissão pelas ruas de Londres até o Palácio de Buckingham junto com a família real.

No Palácio, o Rei, a rainha consorte e a família devem aparecer na varanda para cumprimentar a população.

