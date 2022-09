Kate Middleton usa joias que eram da Rainha Elizabeth II no funeral

Kate Middleton acompanha a família real no funeral da Rainha Elizabeth II e escolhe joias que eram da monarca

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 08h47

Esposa do príncipe William, Kate Middleton esteve presente no funeral da Rainha Elizabeth II nesta segunda-feira, 19, e usou joias em homenagem à monarca. Ela escolheu joias que já pertenceram ao acervo pessoal da rainha e chamou a atenção para o seu look.

Kate apareceu com os brincos Bahrain Pearl Drop e uma gargantilha com quatro fios de pérolas e fecho de diamante. No passado, a rainha Elizabeth usou a gargantinha em um banquete em Bangladesh, em 1983, e ganhou os brincos de pérolas em seu casamento em 1947.

Vale lembrar que Middleton já usou os brincos de pérolas em outras ocasiões, como no funeral do príncipe Philip e no Jubileu de Platina da Rainha.

Kate Middleton cuida dos seus filhos mais velhos durante o funeral

Nesta segunda-feira, 19, Kate Middleton chegou ao funeral da Rainha Elizabeth II acompanhada dos seus filhos mais velhos, príncipe George e princesa Charlotte. As crianças receberam a permissão para que pudessem acompanhar a última despedida para a bisavó.

George e Charlotte participaram da reta final do cortejo fúnebre, já dentro da Abadia de Westminster, ao lado do seu pai e da mãe. Os dois ainda acompanharam a celebração religiosa.