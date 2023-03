Kate Middleton surpreende ao surgir com uniforme militar em compromisso real

A Princesa de Gales Kate Middleton foi fotografada usando um uniforme militar camuflado durante visita real na Inglaterra

Nesta quarta-feira, 8, Kate Middleton (41) surpreendeu ao surgir usando um uniforme militar em sua mais recente visita real.

A Princesa de Gales visitou a Planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, local onde a Guarda Irlandesa atua com treinamentos.

A esposa do Príncipe William (41) vestia um casaco militar camuflado e uma touca verde escura na cabeça. A Princesa também usava tranças em seu cabelo.

“Uma manhã de neve com a Guarda Irlandesa na Planície de Salisbury! O trabalho da Guarda Irlandesa tão abrangente, quanto exemplar, desde treinar guardas de parque contra caça furtiva na África Oriental até o treino de desminas para as Forças Armadas da Ucrânia”, escreveu Kate sobre a visita real no perfil oficial do Príncipe e da Princesa no Instagram.

Títulos!

Nesta semana, Príncipe Harry e Meghan Markle divulgaram pela primeira vez os títulos reais dos filhos Archie e Lilibeth.

Os filhos de Harry e Meghan agora são Príncipe e Princesa. Os títulos só vieram agora pois antes os filhos do casal real eram bisnetos da Rainha Elizabeth II, agora, com Rei Charles III como monarca Archie e Lilibeth tem novos títulos.