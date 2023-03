Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle ganham títulos da realeza. Saiba o motivo

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle passam a ser conhecidos como Príncipe Archie e princesa Lilibet após o avô se tornar o Rei Charles III

O príncipe Harry (38) e a esposa, Meghan Markle (41), divulgaram pela primeira vez os títulos reais dos seus filhos, que agora são conhecidos como príncipe Archie (3) e princesa Lilibet (1). Quando nasceram, os dois não receberam títulos reais porque eram bisnetos da monarca, a Rainha Elizabeth II (1926-2022), mas, agora, isso mudou! Como o avô deles, o Rei Charles III (74), se tornou o novo monarca após a morte da Rainha, as crianças receberam títulos reais por serem netos do Rei.

Harry e Meghan confirmaram os títulos dos filhos de forma discreta quando revelaram que Lilibet foi batizada na Califórnia. No comunicado oficial de seus representantes, eles chamaram a menina de princesa. “Posso confirmar que a princesa Lilibet foi batizada na sexta-feira, 3 de março, pelo arcebispo de Los Angeles, o reverendo John Taylor”, informou o representante do casal.

Quando nasceram, Archie foi chamado de Mestre Archie Mountbatten-Windsor e Lilibet foi nomeada como Senhorita Lilibet Mountbatten-Windsor. Agora, o Palácio Real deverá atualizar o site oficial da realeza para oficializar os títulos reais dos herdeiros de Harry.

Vale lembrar que outros netos e bisnetos da Rainha Elizabeth II não receberam títulos reais ao longo de suas vidas. Por exemplo, a princesa Anne recusou títulos reais para seus dois filhos, Peter e Zara, dizendo que eles poderiam viver suas próprias vidas sem o peso de um título. O príncipe Edward tomou a mesma decisão com seus filhos, Lady Louise e James, que também não são príncipe e princesa. Há pouco tempo, a esposa do príncipe Edward disse que sempre criou os filhos com a ideia de que eles teriam que trabalhar para viver e não teriam um título para protegê-los.