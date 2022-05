Kate Middleton explica a ausência dos filhos na première de "Top Gun: Maverick"

Na última quinta-feira, 19, aconteceu em Londres a première do filme Top Gun: Maverick, estrelado por Tom Cruise (59).

Kate Middleton (39) e o Príncipe William (40) marcaram presença no evento com looks elegantes e muita simpatia. Porém, não estavam acompanhados dos três filhos.

Ao se encontrar com algumas crianças na première, a Duquesa de Cambridge explicou o motivo da ausência de Charlotte (7), Louis (4) e George (8) . "Amanhã tem escola", contou a mãe.

Porém, mesmo com a ausência dos filhos na estreia do filme, o casal real afirma que os filhos são fãs da música feita por Lady Gaga (36) para o longa de Tom Cruise.

